VI° Monaco Internazional Meeting delle Fiat 500 storiche (Foto)

Il Principato di Monaco si prepara a ritrovare uno dei suoi appuntamenti automobilistici più amati e festosi. Il 18 e 19 luglio prossimi, il prestigioso Quai Albert Ier ospiterà il VI Monaco International Meeting delle Fiat 500 Storiche, organizzato dal Club Fiat 500 Monte-Carlo.

Nel cuore del Port Hercule, in uno degli scenari più emblematici della Principauté, diverse decine di Fiat 500 storiche provenienti da Monaco, Francia, Italia e numerosi Paesi europei si riuniranno per celebrare la passione automobilistica, l’amicizia e lo stile di vita che caratterizzano questo evento diventato, nel corso degli anni, una vera tradizione monegasca.

Molto più di un semplice raduno di auto d’epoca, il Monaco International Meeting è oggi un momento di condivisione intergenerazionale in cui si intrecciano patrimonio, cultura popolare, musica, eleganza e convivialità.

Gli anni ’70 protagonisti

Per questa sesta edizione, il Club Fiat 500 Monte-Carlo ha scelto di porre la manifestazione sotto il segno degli anni ’70.

Un decennio sinonimo di libertà, creatività e spensieratezza, che accompagnerà tutte le animazioni del fine settimana. Partecipanti e visitatori sono invitati a entrare nello spirito dell’evento rispolverando pantaloni a zampa d’elefante, camicie colorate, occhiali vintage e accessori iconici di quell’epoca indimenticabile.

Lo spirito “seventies” soffierà così sul Port Hercule, offrendo ai visitatori un’immersione festosa e ricca di allegria.

I 90 anni di storia Fiat 500

Questa edizione sarà anche l’occasione per celebrare i 90 anni della prima Fiat 500 , la mitica “Topolino” nata nel 1936.

Molto prima della celebre Fiat 500 degli anni ’50 che tutti conoscono oggi, questa piccola auto rivoluzionaria ha segnato l’inizio di una straordinaria avventura industriale e popolare che attraversa generazioni da quasi un secolo.

Il Meeting renderà omaggio a questa incredibile storia che ha reso la Fiat 500 uno dei simboli più universali dell’automobile italiana.

Monaco, passione e Dolce Vita

In un contesto unico al mondo, tra yacht, Mar Mediterraneo e architettura iconica della Principauté, i visitatori potranno ammirare veicoli accuratamente conservati e restaurati dai loro appassionati proprietari.

Il Monaco International Meeting è diventato negli anni un appuntamento in cui lo spirito della Dolce Vita italiana incontra l’eleganza e la raffinatezza monegasca.

Per tutto il fine settimana, esposizioni, animazioni, incontri e momenti di convivialità scandiranno la manifestazione in un’atmosfera familiare e calorosa.

Le iscrizioni sono aperte

Le iscrizioni sono ora aperte a tutti. Gli interessati sono invitati a visitare il sito ufficiale del Club Fiat 500 Monte-Carlo (www.clubfiat500montecarlo.com) per completare la propria partecipazione e ottenere tutte le informazioni pratiche relative all’evento.

I partecipanti beneficeranno di tariffe agevolate per la visita della collezione privata dei veicoli di S.A.S. il Principe Alberto II, nonché per la mostra “Monaco & l’Automobile”, offrendo così un’occasione unica per scoprire pezzi eccezionali del patrimonio automobilistico e culturale monegasco.

Numerose altre sorprese e vantaggi esclusivi arricchiranno l’esperienza dei partecipanti durante tutto il weekend.

Il concerto gratuito degli ABBA TIME

Sabato 18 luglio, in serata, il Quai Albert Ier vibrerà sulle note dei più grandi successi degli ABBA grazie alla presenza degli ABBA TIME, formazione italiana riconosciuta per la qualità delle sue interpretazioni e la sua energia coinvolgente.

Questo concerto gratuito, aperto a tutti, rappresenterà uno dei momenti clou del weekend e immergerà il pubblico nell’atmosfera festosa degli anni ’70, tema di questa sesta edizione.

Un’occasione ideale per cantare, ballare e condividere un momento di convivialità nel cuore della Principauté, nella cornice eccezionale del Port Hercule.

L’orgoglio di una squadra appassionata

Per il Presidente del Club Fiat 500 Monte-Carlo, Massimo Peleson, questa sesta edizione rappresenta una nuova tappa nella storia di un evento costruito con passione nel tempo:

«Organizzare un evento come questo a Monaco rappresenta ogni anno una vera sfida. Sono particolarmente orgoglioso della nostra squadra che, nonostante le numerose difficoltà incontrate, continua a lavorare con coraggio, passione e abnegazione per mantenere viva questa manifestazione diventata una tradizione. Ciò che rende questa avventura ancora più straordinaria è che è portata avanti da un numero ristretto di membri del Club , il cui impegno, determinazione e amore per la Fiat 500 permettono ogni anno di offrire un evento di qualità al pubblico monegasco e internazionale.»

Il Club Fiat 500 Monte-Carlo

Fondato nel 2017, il Club Fiat 500 Monte-Carlo riunisce oggi oltre 80 appassionati membri.

Attraverso le sue attività, i suoi eventi e la sua visibilità internazionale, si è affermato come il principale club monegasco dedicato a un marchio e a un modello di veicolo storico. Il club contribuisce attivamente alla salvaguardia del patrimonio automobilistico e alla vita associativa della Principauté.

Informazioni pratiche

VI Monaco International Meeting delle Fiat 500 Storiche

18 e 19 luglio 2026

Quai Albert Ier – Port Hercule – Monaco

Ingresso gratuito per il pubblico

Concerto gratuito ABBA TIME – sabato 18 luglio sera

www.clubfiat500montecarlo.com