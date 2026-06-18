Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Exposition Quino - Musée Peynet

Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì

et les week-ends.

Musée Peynet et du Dessin humoristique ·

Place Nationale



Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)

Fino al 26 settembre 2026

Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman

173, chemin du Valbosquet



Fino al 1° gennaio 2027

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)

Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –

2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì



BEAUSOLEIL

Palco aperto - Festa della Musica

Venerdì 19 giugno a 20:00

Place de la Libération,

27 boulevard de la République



Mostra "L'universalità dell'eleganza"

Fino al 27 giugno

Fotografia

Centre Culturel Prince Jacques,

6/8 avenue du Général de Gaulle



I giovedì musicali

Fino al 27 agosto ore 18 – 23

Centre-Ville



Mostra: Figli della Resistenza

Fino all’11 settembre

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,

26 avenue Maréchal Foch



Mostra per bambini : il porto di Beausoleil

Fino al 25 novembre

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,

6/8 avenue du Général de Gaulle



BREIL SUR ROYA

Festa della musica

Sabato 20 giugno a 18:00

Place Brancion, Place Brancion



Resto paysan: concerto "la petite lucarne

Sabato 20 giugno a 18:00

Le Resto paysan d'Emmaüs Roya,

401 Promenade Georges Clémenceau



CAGNES SUR MER

Serate in via Giacosa

Domenica 21 giugno

rue Giacosa



Destinazione Bijou Cagnes

Fino al 20 settembre 2026

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château



CANNES

Cannes Lions - International Festival of Creativity

Dal 22 giugno al 26 giugno 2026

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,

1 boulevard de la Croisette



Mostre – Esposizioni

Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Fino a domenica 21 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaggioson

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Quand ?

Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaggioson

47 boulevard de la Croisette



Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement

Fino al 30 agosto 2026

Cannes



CASTELLAR

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Fino al 31 dicembre

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Preistoria

58 rue de la République



Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre Scultura

Galerie d'Art La Renaissance,

9 place Clemenceau



ISOLA

Transhumance sans frontière

giovedì 18 giugno

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

Immeuble le Pelevos



Pump it up : la fête du pumptrack

Sabato 20 giugno a 10h00

Domenica 21 giugno a 10h00

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

Immeuble le Pelevos



Fête de la musique

Domenica 21 giugno

Bureau d'Information Touristique d'Isola Village

11 rue de la Liberté



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LE BROC

Festival du Peu

Fino al 21giugno 2026

Dans le village – Complexe les Arts d'Azur – Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

Festa della Musica

Domenica 21 giugno a 18h30

Place de la République



Falò di San Giovanni

Mercoledì 24 giugno a 19h00

Levens



MENTON

Visita guidata: Le National

Giovedì 18 giugno da 10:00 a 10:45

Grand Hôtel National,

7 chemin des terres chaudes, Allée des Acacias



Mostra da un mantello all'altro

Fino al 26 giugno

Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey



Mostra "Avant d'apparaître" di Jérôme Allavena

Fino al 27 giugno

L'Odyssée - Bibliothèque Municipale,

8 avenue Boyer, Palais de l'Europe



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visite guidée La Basilique Sensorielle

Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00

Parvis Saint Michel



Visita guidata: I vicoli della storia

Fino al 31 agosto

Martedì ore 14,30

Sabato ore 10

Basilique Saint-Michel Archange,

Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église



Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni

Fino al 31 agosto

Lunedì : 15:45 - 16:30

Giovedì : 14:30 – 15:15

Hôtel de ville,

Salle des Mariages Jean Cocteau



Visita guidata alle mostre

Fino al 31 agosto

Il Mercoledì 14:30 - 15:15

Galerie des Musées, Palais de l'Europe,

8 avenue Boyer



Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone

Fino al 31 dicembre 2026

Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 30 gennaio 2027

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

Thursday live sessions - Bande à part

Il 18 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento 18h30

10 Av. Princesse Grâce



Spectacle de magie

Il 19 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento 18h00

54 Boulevard du Jardin Exotique



Gala de l'Académie

Il 19 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento 19h30

Place du Casino



Munegu Repair Café

Il 20 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento 14h00

2, bis Promenade Honoré II



Fête de la Musique : Fire and Passion

Il 20 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento 19h00

Eglise Réformée de Monaco

7, rue Louis Notari

Gala de l'Académie

Il 20 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento: Ore 15 e 19,30

Place du Casino



Fête de la musique 2026 - Petit Biscuit

Il 21 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento 20h30

Quai Antoine 1er



Street Art Challenge Junior

Il 24 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento 14h00

Avenue Princesse Grace



Tango Argentin à Monaco

Fino al 30 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

Eglise Réformée de Monaco

Indirizzo

7, rue Louis Notari



Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés

Fino al 28 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

1 Bd Albert 1er



La Note Bleue Summer Festival 2026

Fino al 30 agosto 2026

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Exposition - Patrimoine en danger

Fino al 4 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

Avenue Saint Martin



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Betty Blood President

Giovedì 18 giugno a 20

Venerdì 19 giugno a 20

Théâtre de l'Eau Vive 10 bd Carabacel



Le Cyclope – Euripide

Giovedì 18 giugno a 18h00

Square des Jacarandas ET Parc du Général Lecuyer



Lettres à Lucilius

Giovedì 18 giugno a 19h00

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



Bord de mer

Giovedì 18 giugno a 21

Arènes de Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



Orchestres d’Harmonie des Conservatoires de Nice et d’Antibes

Venerdì 19 giugno a 20h00

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



Toc Toc

Venerdì 19 giugno a 20h30

Sabato 20 giugno a 20h30

Domenica 21 giugno ore 18

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Les maîtres du secret XVII – XXIe siècle – Quand la fiction fabrique l'histoire

Venerdì 19 giugno a 18h30

Espace Associations Garibaldi

Place Garibaldi



Le Roi Soleil

Sabato 20 giugno a 15h00

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



L'Heure Espagnole – Chants et danses d'Espagne et d'Amérique latine

Sabato 20 giugno a 20h00

Palais de l'Agriculture

113 Promenade des Anglais



Zucchero – World Tour 2026

Martedì 23 giugno a 20h00

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Le Chemin des Danaïdes

Mercoledì 24 giugno a 19h00

Musée d'archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



Festival de Tragédies

Fino al 4 luglio 2026

Divers lieux de Nice



Mostre – esposizioni

De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque

Fino al 4 aprile 2026

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



Poésie fait maggioson - Esposizione

Fino al 20 Giugno 2026

La Gaya Scienza

9 bis rue Dalpozzo



André, Jean et les autres…

Esposizione

Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives

Esposizione

Fino al 30/08/2026 ogni giorno.

1 rue Massenet



Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée

Fino al 21 settembre 2026

Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Exposition Mathieu Forget

Fino al 27 settembre 2026

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Exposition Henri Matisse – Yves Saint Laurent "Le beau, la mode et le bonheur"

Fino al 28 settembre 2026

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Africa Pop

Fino al 18 ottobre 2026

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque

Fino al 4 aprile 2027

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visita guidata del Fort du Cap Martin

Fino all’11 luglio

Mercoledì

09:30 - 12:00

14:30 - 17:00

Sabato

09:30 - 12:00

14:30 - 17:00

Visita guidata e/o commentata

Storico

Fort du Cap-Martin, 1 allée Marie-Henriette