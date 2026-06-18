Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Exposition Quino - Musée Peynet
Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
et les week-ends.
Musée Peynet et du Dessin humoristique ·
Place Nationale
Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)
Fino al 26 settembre 2026
Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman
173, chemin du Valbosquet
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –
2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
BEAUSOLEIL
Palco aperto - Festa della Musica
Venerdì 19 giugno a 20:00
Place de la Libération,
27 boulevard de la République
Mostra "L'universalità dell'eleganza"
Fino al 27 giugno
Fotografia
Centre Culturel Prince Jacques,
6/8 avenue du Général de Gaulle
I giovedì musicali
Fino al 27 agosto ore 18 – 23
Centre-Ville
Mostra: Figli della Resistenza
Fino all’11 settembre
Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,
26 avenue Maréchal Foch
Mostra per bambini : il porto di Beausoleil
Fino al 25 novembre
Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,
6/8 avenue du Général de Gaulle
BREIL SUR ROYA
Festa della musica
Sabato 20 giugno a 18:00
Place Brancion, Place Brancion
Resto paysan: concerto "la petite lucarne
Sabato 20 giugno a 18:00
Le Resto paysan d'Emmaüs Roya,
401 Promenade Georges Clémenceau
CAGNES SUR MER
Serate in via Giacosa
Domenica 21 giugno
rue Giacosa
Destinazione Bijou Cagnes
Fino al 20 settembre 2026
Musée du Bijou Contemporain
Place du Château
CANNES
Cannes Lions - International Festival of Creativity
Dal 22 giugno al 26 giugno 2026
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,
1 boulevard de la Croisette
Mostre – Esposizioni
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Fino a domenica 21 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaggioson
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Quand ?
Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaggioson
47 boulevard de la Croisette
Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement
Fino al 30 agosto 2026
Cannes
CASTELLAR
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Fino al 31 dicembre
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Preistoria
58 rue de la République
Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre Scultura
Galerie d'Art La Renaissance,
9 place Clemenceau
ISOLA
Transhumance sans frontière
giovedì 18 giugno
Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000
Immeuble le Pelevos
Pump it up : la fête du pumptrack
Sabato 20 giugno a 10h00
Domenica 21 giugno a 10h00
Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000
Immeuble le Pelevos
Fête de la musique
Domenica 21 giugno
Bureau d'Information Touristique d'Isola Village
11 rue de la Liberté
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LE BROC
Festival du Peu
Fino al 21giugno 2026
Dans le village – Complexe les Arts d'Azur – Le Broc
12 rue des Jardins
LEVENS
Festa della Musica
Domenica 21 giugno a 18h30
Place de la République
Falò di San Giovanni
Mercoledì 24 giugno a 19h00
Levens
MENTON
Visita guidata: Le National
Giovedì 18 giugno da 10:00 a 10:45
Grand Hôtel National,
7 chemin des terres chaudes, Allée des Acacias
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra "Avant d'apparaître" di Jérôme Allavena
Fino al 27 giugno
L'Odyssée - Bibliothèque Municipale,
8 avenue Boyer, Palais de l'Europe
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visite guidée La Basilique Sensorielle
Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00
Parvis Saint Michel
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 31 agosto
Martedì ore 14,30
Sabato ore 10
Basilique Saint-Michel Archange,
Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église
Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni
Fino al 31 agosto
Lunedì : 15:45 - 16:30
Giovedì : 14:30 – 15:15
Hôtel de ville,
Salle des Mariages Jean Cocteau
Visita guidata alle mostre
Fino al 31 agosto
Il Mercoledì 14:30 - 15:15
Galerie des Musées, Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Thursday live sessions - Bande à part
Il 18 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento 18h30
10 Av. Princesse Grâce
Spectacle de magie
Il 19 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento 18h00
54 Boulevard du Jardin Exotique
Gala de l'Académie
Il 19 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento 19h30
Place du Casino
Munegu Repair Café
Il 20 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento 14h00
2, bis Promenade Honoré II
Fête de la Musique : Fire and Passion
Il 20 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento 19h00
Eglise Réformée de Monaco
7, rue Louis Notari
Gala de l'Académie
Il 20 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento: Ore 15 e 19,30
Place du Casino
Fête de la musique 2026 - Petit Biscuit
Il 21 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento 20h30
Quai Antoine 1er
Street Art Challenge Junior
Il 24 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento 14h00
Avenue Princesse Grace
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés
Fino al 28 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
1 Bd Albert 1er
La Note Bleue Summer Festival 2026
Fino al 30 agosto 2026
La Note Bleue
Plage du Larvotto avenue Princesse Grace
Exposition - Patrimoine en danger
Fino al 4 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
Avenue Saint Martin
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
NIZZA
Betty Blood President
Giovedì 18 giugno a 20
Venerdì 19 giugno a 20
Théâtre de l'Eau Vive 10 bd Carabacel
Le Cyclope – Euripide
Giovedì 18 giugno a 18h00
Square des Jacarandas ET Parc du Général Lecuyer
Lettres à Lucilius
Giovedì 18 giugno a 19h00
Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez
160 avenue des Arènes de Cimiez
Bord de mer
Giovedì 18 giugno a 21
Arènes de Cimiez
160 avenue des Arènes de Cimiez
Orchestres d’Harmonie des Conservatoires de Nice et d’Antibes
Venerdì 19 giugno a 20h00
Conservatoire à rayonnement régional de Nice
127 av de Brancolar
Toc Toc
Venerdì 19 giugno a 20h30
Sabato 20 giugno a 20h30
Domenica 21 giugno ore 18
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Les maîtres du secret XVII – XXIe siècle – Quand la fiction fabrique l'histoire
Venerdì 19 giugno a 18h30
Espace Associations Garibaldi
Place Garibaldi
Le Roi Soleil
Sabato 20 giugno a 15h00
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
L'Heure Espagnole – Chants et danses d'Espagne et d'Amérique latine
Sabato 20 giugno a 20h00
Palais de l'Agriculture
113 Promenade des Anglais
Zucchero – World Tour 2026
Martedì 23 giugno a 20h00
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Le Chemin des Danaïdes
Mercoledì 24 giugno a 19h00
Musée d'archéologie de Nice-Cimiez
160 avenue des Arènes de Cimiez
Festival de Tragédies
Fino al 4 luglio 2026
Divers lieux de Nice
Mostre – esposizioni
De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque
Fino al 4 aprile 2026
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
Poésie fait maggioson - Esposizione
Fino al 20 Giugno 2026
La Gaya Scienza
9 bis rue Dalpozzo
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée
Fino al 21 settembre 2026
Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Exposition Mathieu Forget
Fino al 27 settembre 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Exposition Henri Matisse – Yves Saint Laurent "Le beau, la mode et le bonheur"
Fino al 28 settembre 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Africa Pop
Fino al 18 ottobre 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque
Fino al 4 aprile 2027
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Visita guidata del Fort du Cap Martin
Fino all’11 luglio
Mercoledì
09:30 - 12:00
14:30 - 17:00
Sabato
09:30 - 12:00
14:30 - 17:00
Visita guidata e/o commentata
Storico
Fort du Cap-Martin, 1 allée Marie-Henriette
SAINT JEAN CAP FERRAT
Festa di San Giovanni
Da Venerdì 19 giugno a mercoledì 24 giugno
Dans le village
Festa della musica con l'Apéro des Frenchy
Domenica 21 giugno a 18h00
Dans le village
Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania
Fino al 4 settembre 2026
Quai Virgile Allari
"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud
Fino all’11 ottobre 2026
Dans le village
SAINT LAURENT DU VAR
L'Heure Espagnole – Chants et danses d'Espagne et d'Amérique latine
Venerdì 19 giugno a 20h00
Eglise Saint-Laurent
Place Adrien Castillon
Fête de la musique
Sabato 20 giugno a 19h00
Cap Corner 351,
Av. de Verdun
Fête de la musique
Domenica 21 giugno a 17h00
Centre ville et Vieux Village
SAINT MARTIN VESUBIE
Mostra – "Vinyles 2.0
Fino al 18 giugno 2026
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 bd Lazare Raiberti
Festa della musica – Concerto di Mademoiselle Jones
Domenica 21 giugno a 11h00
Place du Général de Gaulle
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
SAORGE
Festa della musica
Sabato 20 giugno a 20:00
Place de l'Ecole
Concerto con Speggi Gonzales
Sabato 20 giugno a 20:00
Le Heinz café, Place Ciapagne
Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse
Fino al 31 ottobre
Monastère
SOSPEL
Sfida di boxe a Sospel
Venerdì 19 giugno a 19:00
Place des Platanes
Fort Saint-Roch - Viaggio al centro della linea Maginot
Fino al 28 giugno
Sabato 13:30 - 18:00
Domenica 13:30 - 18:00
Place du Château
TENDE
Aperitivo techno
Sabato 20 giugno da 16:00 a 20:00
Fournil Val Roia,
38 avenue Jean Médecin
Exposition temporaire "Homo athleticus"
Fino al 30 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Pittura
Galerie J.-G. Inca,
Place Ponte
VALDEBLORE
Linea diretta digitale Valdeblore
Giovedì 18 giugno a 14h00
Mairie annexe – salle de La Roche La Roche
VENCE
Étoiles grandeur nature
Dal 19 al giugno all’11 settembre 2026
Col de Vence
Fête de la musique 2026
Domenica 21 giugno a 17h00
Vence
VILLEFRANCHE SUR MER
Festa della Musica
Domenica 21 giugno
Place Amélie Pollonnais e Place Félix Poullan
Villefranche-sur-Mer
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Mostra estiva "L'assurdo e il sogno
Fino al 31 ottobre 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert