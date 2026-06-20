Monaco ospita la 72ª riunione dell’Ufficio del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa

Il Principato di Monaco ha ospitato giovedì 18 giugno 2026 la 72ª riunione dell’Ufficio del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, nell’ambito della Presidenza monegasca del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

L’incontro, organizzato dal Segretariato Generale del Comune di Monaco, ha riunito i membri dell’Ufficio del Congresso dei Poteri Locali e Regionali e diversi rappresentanti del Segretariato del Consiglio d’Europa sotto la presidenza di Gunn Marit Helgesen, presidente del Congresso dei Poteri Locali e Regionali.

La giornata si è aperta con l’intervento del sindaco Georges Marsan, alla presenza del Consigliere di Governo-Ministro dell’Interno Lionel Beffre e di Marjorie Crovetto, seconda vicesindaca, seguito da uno scambio di vedute tra i membri dell’Ufficio e i rappresentanti monegaschi.

Nel suo discorso di benvenuto, Georges Marsan ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali, che “contribuisce in maniera decisiva alla difesa e allo sviluppo della democrazia di prossimità, alla quale siamo particolarmente legati”. Il sindaco ha inoltre evidenziato come temi quali la coesione sociale, la partecipazione dei cittadini e la vicinanza alle comunità rappresentino valori condivisi che favoriscono la fiducia nelle istituzioni. Marsan ha infine definito il Congresso “un formidabile mezzo per far progredire i nostri Paesi grazie agli scambi che vi si svolgono, ai legami che vi si creano e all’emulazione positiva che rappresenta”.

I lavori dell’Ufficio sono quindi proseguiti a porte chiuse per l’intera giornata. In qualità di organo direttivo del Congresso dei Poteri Locali e Regionali, l’Ufficio assicura il monitoraggio politico delle attività del Congresso e prepara le sessioni plenarie.

Al termine della giornata di lavoro, il sindaco e i membri del Consiglio Comunale hanno invitato le delegazioni a un cocktail presso il Giardino Esotico di Monaco. I partecipanti sono stati accolti da Georges Marsan e da Diane Ortolani, direttrice del Giardino Esotico, che ha presentato questo sito simbolo del Principato, recentemente riaperto al pubblico dopo diversi anni di lavori di ristrutturazione.

Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa è incaricato di monitorare la situazione della democrazia locale e regionale e di valutare l’attuazione della Carta europea dell’autonomia locale negli Stati membri. Nell’ambito di questa attività di monitoraggio, il Congresso ha adottato nel marzo 2026 l’ultimo rapporto riguardante Monaco.

Unica autorità locale del Principato, il Comune di Monaco è rappresentato nella Camera dei Poteri Locali del Congresso dal sindaco Georges Marsan e dalla consigliera comunale Nada Lorenzi in qualità di supplente. Marjorie Crovetto siede invece nella Camera delle Regioni insieme a Jacques Pastor, vicesindaco supplente.