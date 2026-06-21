Via del Sale, festa al Colle di Tenda per la riapertura della stagione 2026: RivieraAlp celebra il ritorno del collegamento tra Alpi e Mediterraneo [FOTO E VIDEO]

È stata una giornata di festa, incontro e rilancio del territorio quella andata in scena ieri al Colle di Tenda, dove l'evento transfrontaliero RivieraAlp ha celebrato la riapertura della Via del Sale e l'avvio della stagione estiva 2026 lungo uno degli itinerari più suggestivi delle Alpi meridionali.

La manifestazione, organizzata nell'ambito delle attività di valorizzazione dell'area alpino-mediterranea, ha richiamato amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni italiane e francesi, operatori turistici, associazioni del territorio e numerosi appassionati, confermando il ruolo strategico della Via del Sale come collegamento storico, turistico ed economico tra Piemonte, Liguria e Costa Azzurra.

L'edizione 2026 assume un significato particolare perché coincide con la riapertura ufficiale del tracciato dopo i mesi invernali e si inserisce in una fase importante per il territorio transfrontaliero, che guarda con attenzione anche all'evoluzione dei collegamenti internazionali attraverso il Colle di Tenda e alla piena ripresa dei flussi turistici tra Italia e Francia.

Nel corso della giornata è stato ribadito il valore della cooperazione tra i territori alpini e mediterranei, con interventi che hanno sottolineato come la Via del Sale rappresenti non soltanto una straordinaria attrazione naturalistica, ma anche un simbolo concreto di collaborazione europea, capace di unire comunità diverse attraverso la cultura, il turismo sostenibile e la valorizzazione delle aree montane.

Una splendida giornata di festa, collaborazione e progettualità europea ha segnato ieri l’apertura ufficiale della stagione 2026 dell’Alta Via del Sale e il lancio del nuovo Cammino RivierALP.

Sotto la regia dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, abbiamo avuto il piacere di accogliere numerose autorità italiane e francesi: Alexandra Masson, Sindaco di Mentone e Presidente della CARF, José Pastorelli, Sindaco di La Brigue, Sylvie Calvin-Moreau, Sindaco di Tenda, Gérard Spinelli, Sindaco di Beausoleil, la Vicesindaca di Limone Piemonte Antonella Mariotti, la Consigliera delegata del Comune di Sanremo Désirée Negri, Gabriella Giordano, Presidente dell’ATL del Cuneese, Cinzia Daniele, presidente Conitours e il presidente del Parco Alpi Marittime, Armando Erbì.

Particolarmente significativo è stato il riconoscimento conferito a Jean-Pierre Vassallo, nominato “Padrino dell’Alta Via del Sale” per il grande impegno, la passione e la dedizione dimostrati negli anni a favore di questo straordinario itinerario alpino e transfrontaliero.

Dopo i saluti istituzionali e il tradizionale taglio del nastro, amministratori, operatori e appassionati hanno condiviso alcuni chilometri lungo l’Alta Via del Sale insieme a un gruppo di cicloturisti, vivendo in prima persona la bellezza di un percorso unico che unisce territori, culture e comunità.

Nel pomeriggio l’attenzione si è spostata sul progetto europeo RivierALP, con la presentazione ufficiale del Cammino RivierALP, dei nuovi materiali promozionali e del passaporto del cammino, alla presenza dell’Assessore regionale Marco Gallo, del Sindaco di Roccaforte Mondovì Paolo Bongiovanni, dei rappresentanti dell’Ufficio del Turismo di Mentone, di Conitours e di numerosi amministratori locali. Particolare attenzione è stata dedicata alle prospettive di sviluppo turistico dell'intera area. Gli amministratori presenti hanno evidenziato la necessità di continuare a investire sulla promozione delle vallate alpine, sul miglioramento dell'accessibilità e sulla costruzione di offerte turistiche integrate capaci di mettere in rete montagna, entroterra e costa.

La riapertura della Via del Sale rappresenta infatti un appuntamento molto atteso da escursionisti, ciclisti, motociclisti e appassionati di outdoor provenienti da tutta Italia e dall'estero. Un'infrastruttura turistica che negli anni è diventata uno dei principali attrattori dell'arco alpino sud-occidentale, generando ricadute economiche significative per rifugi, strutture ricettive, attività commerciali e servizi del territorio.

La stagione 2026 è ufficialmente iniziata sabato 20 giugno e proseguirà fino al 18 ottobre, terza domenica del mese. Fino alla quarta domenica di settembre la strada sarà percorribile dalle 8 alle 20 con ultimo ingresso alle 18; successivamente l'orario sarà ridotto dalle 8 alle 18 con ultimo accesso consentito alle 16.

Tra paesaggi d'alta quota, fortificazioni militari e panorami che spaziano dalle Alpi al mare, la Via del Sale si conferma così uno degli itinerari più iconici del Nord-Ovest, capace di rappresentare al meglio l'identità di un territorio che continua a puntare sulla montagna come leva di sviluppo, cooperazione e crescita.