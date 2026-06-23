Monaco, pienamente operativo il diritto all’oblio. Più facile l’accesso al credito per chi ha superato gravi malattie

Il Governo del Principato di Monaco ha annunciato l’entrata in vigore completa del dispositivo relativo al diritto all’oblio e di altre misure finalizzate a facilitare l’accesso al credito bancario per le persone che presentano un rischio aggravato di salute.

Il completamento del quadro normativo è stato reso possibile con la pubblicazione, sul Journal de Monaco del 19 giugno 2026, degli ultimi testi regolamentari necessari all’applicazione della normativa.

La misura trae origine dalla legge n. 1.561 del 2 luglio 2024, nata da una proposta di legge del Consiglio Nazionale, con l’obiettivo di consentire a un numero maggiore di persone di accedere a un prestito bancario. In particolare, il provvedimento è rivolto a coloro che hanno affrontato in passato una grave malattia e per i quali le condizioni di salute non dovrebbero più rappresentare un ostacolo alla realizzazione di progetti personali o professionali.

L’elaborazione dei testi attuativi è stata accompagnata da un ampio processo di consultazione che ha coinvolto il settore privato e numerosi soggetti interessati. Hanno partecipato ai lavori i rappresentanti dell’Associazione Monegasca delle Attività Finanziarie, della Camera Monegasca delle Assicurazioni, dell’Ordine dei Medici e delle associazioni che rappresentano le persone con rischio aggravato di salute.

La pubblicazione degli ultimi due provvedimenti regolamentari – l’Ordinanza Sovrana n. 11.949 del 3 giugno 2026, che disciplina l’applicazione della legge n. 1.561 del 2 luglio 2024, e il Decreto Ministeriale n. 2026-305 del 3 giugno 2026, che definisce in particolare la griglia di riferimento prevista dalla legge – consente ora la piena attuazione del dispositivo.

Secondo il Governo del Principato, questo passo rappresenta un’importante evoluzione verso un accesso al credito più equo, limitando le discriminazioni connesse allo stato di salute e offrendo nuove opportunità alle persone interessate.