Draghi, tradizioni e spettacoli: Draguignan si trasforma per due giorni di festa

Il centro storico di Draguignan è pronto a tornare indietro nel tempo per celebrare una delle manifestazioni più amate del territorio. Il 26 e 27 giugno torna infatti la “Fête du Dragon”, che quest’anno raggiunge la sua dodicesima edizione con un programma ancora più ricco di eventi, attività culturali e appuntamenti dedicati alle tradizioni provenzali.



Per due giorni, strade, piazze e luoghi simbolo della città si animeranno grazie alla partecipazione di artigiani, commercianti e associazioni locali che proporranno quasi cinquanta iniziative, per la maggior parte gratuite, pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età.





Musei e siti culturali aperti al pubblico

La manifestazione offrirà l'occasione di scoprire il patrimonio culturale cittadino attraverso l'apertura straordinaria di numerosi siti.



Alla Chapelle de l’Observance sarà possibile visitare la mostra “L’été à la mode” e partecipare a laboratori dedicati alla realizzazione di modellini di draghi.



Il Museo delle Belle Arti e il suo giardino ospiteranno l’esposizione “Les Roches rouges”, visite guidate a tema dragoni, attività creative con l’argilla, laboratori di tiro con l’arco, pittura e animazione per bambini.



Anche il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari proporrà un ricco percorso espositivo con le mostre “Le Feste popolari”, “Cueillir le mai” e “Fragments de fête”. I più piccoli potranno inoltre cimentarsi in una divertente caccia ai draghi.



Alla Chapelle du Bon Pasteur sarà infine allestita una mostra dedicata alla leggendaria cantante Édith Piaf.



Dal mercato artigianale agli aperitivi in musica

L’intero centro storico sarà teatro di spettacoli e iniziative che metteranno in risalto l’identità locale.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano i laboratori di lavorazione del cuoio, le dimostrazioni di ceramica, il mercato artigianale provenzale lungo il boulevard Clemenceau e il tradizionale aïoli musicale animato dal gruppo OLDIZ.



Non mancheranno le esibizioni itineranti della fanfara Godogodom, un torneo familiare di pétanque, undici aperitivi-concerto distribuiti nelle diverse piazze cittadine e un grande spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo della città.



L’arte protagonista in piazza Luis Mizòn



Uno dei punti nevralgici della manifestazione sarà lo spazio dei Caboch’Arts, in piazza Luis Mizòn, dove il pubblico potrà visitare una mostra estiva, partecipare a laboratori di pittura e farsi realizzare un ritratto dagli artisti presenti.



La piazza ospiterà inoltre la premiazione del concorso dedicato ai draghi, promosso dall’associazione del Quartiere delle Arti, oltre a incontri con artisti e autori.





Il Quartiere delle Arti apre le porte ai visitatori

Le vie de Trans, des Marchands e place aux Herbes diventeranno un grande laboratorio a cielo aperto. Gli artigiani del Quartiere delle Arti condivideranno il proprio sapere attraverso numerose attività dedicate sia ai bambini sia agli adulti.



Tra le proposte figurano la costruzione di draghi, la realizzazione di trottole e cucchiai da miele in legno, laboratori di cucito, pittura, ricamo, origami, legatoria, creazione di bacchette magiche e percorsi sensoriali alla scoperta di profumi e sapori del territorio.



Con il suo mix di cultura, spettacolo e tradizioni popolari, la Fête du Dragon si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'inizio dell'estate provenzale, capace di trasformare il centro storico di Draguignan in un grande palcoscenico dedicato alla creatività e alla memoria collettiva.