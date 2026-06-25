Mentone accende l’estate con le serate di DJ Alan: musica, divertimento e atmosfera sul mare

L’estate sulla Costa Azzurra si anima con le Soirée DJ Alan, una serie di serate musicali gratuite che accompagneranno residenti e visitatori lungo il suggestivo lungomare di Mentone.

L’appuntamento è fissato ogni giovedì sera, a partire dalle ore 20.00, presso l’Esplanade des Sablettes, uno dei luoghi più iconici della città affacciato sul Mediterraneo.

L’iniziativa propone un’atmosfera conviviale e festosa, con DJ set all’aperto pensati per far vivere il lungomare tra musica, relax e intrattenimento estivo. L’evento è a ingresso libero ed è aperto a un pubblico di tutte le età.

Il calendario delle serate prevede i seguenti appuntamenti:

25 giugno

2 luglio

9 luglio

23 luglio

6 agosto

20 agosto

Le serate si svolgeranno in diverse aree dell’Esplanade des Sablettes e del lungomare, tra cui la zona delle plages privées e l’Épi du Centre Nautique, offrendo ogni volta una cornice suggestiva con vista sul mare. L’orario di inizio è previsto alle 20.00.

Le Soirée DJ Alan rientrano nel ricco programma di animazione estiva promosso da Menton, destinazione rinomata della Riviera francese, che durante la stagione propone numerosi eventi culturali, musicali e di intrattenimento per valorizzare il territorio e offrire esperienze coinvolgenti sia ai residenti sia ai turisti.

Grazie alla posizione privilegiata dell’Esplanade des Sablettes, tra spiaggia, centro storico e porto, le serate rappresentano un’occasione ideale per trascorrere una piacevole serata estiva all’insegna della musica, della convivialità e dell’atmosfera unica della Costa Azzurra!