Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



ANTIBES

L'umorismo sulla spiaggia - 3° Edizione

Spettacolo, esibizione, umorismo a Juan Les Pins, Antibes

Spettacoli

24 giugno alle 20:30 - Nino Arial “Pas comme eux”

25 giugno alle 20:30 - Fabrice Eboué “SolitudeS”



Exposition Quino - Musée Peynet

Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì

et les week-ends.

Musée Peynet et du Dessin humoristique ·

Place Nationale



Mostra delle opere di Michel Verjux - Voiles, découpes, traverses

Fino al 15 settembre 2026

Musée Picasso

Château Grimaldi

Place Mariejol



Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)

Fino al 26 settembre 2026

Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman

173, chemin du Valbosquet



Mostra di Danielle Kleczewski-Bézat

Dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026

AC Hotel Ambassadeur

50-52 chemin des Sables



Fino al 1° gennaio 2027

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)

Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –

2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì



BEAUSOLEIL

Laboratorio Philo: In vino veritas

Giovedì 25 giugno da 18:30 a 19:30

Village Charlot,

42 avenue du Maréchal Foch



Mostra "L'universalità dell'eleganza"

Fino al 27 giugno

Fotografia

Centre Culturel Prince Jacques,

6/8 avenue du Général de Gaulle



I giovedì musicali

Fino al 27 agosto ore 18 – 23

Centre-Ville



Mostra: Figli della Resistenza

Fino all’11 settembre

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,

26 avenue Maréchal Foch



Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin

Fino al 31 ottobre

Parc du Cap Martin,

38 avenue Paul Doumer



Mostra per bambini : il porto di Beausoleil

Fino al 25 novembre

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,

6/8 avenue du Général de Gaulle



BREIL SUR ROYA

Il giorno di San Giovanni in Libre

Dal 26 giugno al 28 giugno 2026

Hameau de Libre



Resto paysan: concerto Juga

Sabato 27 giugno a 18:00

Le Resto paysan d'Emmaüs Roya,

401 Promenade Georges Clémenceau



Fiera

Sabato 27 giugno da 14:00 a 18:00

Chapiteau - Espace Loisirs



CAGNES SUR MER

Festival "I Notturni del Pianoforte

Fino al 5 luglio 2027

Hippodrome de la Côte d'Azur

2 boulevard JF Kennedy



Il jazz al castello

Dal 26 giugno 2026 all’11 settembre 2026

Place du château – Haut-de-Cagnes



Festival Les Nocturnes du Piano – Serata speciale: Winterreise di Schubert

Domenica 28 giugno

Hippodrome de la Côte d'Azur

2 boulevard JF Kennedy



Destinazione Bijou Cagnes

Fino al 20 settembre 2026

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château



CANNES

Concert Apéritif - Empires

Giovedì 25 giugno da 19:30 a 20:30

Auditorium les Arlucs,

26 avenue des Arlucs



Cannes Lions - International Festival of Creativity

Fino al 26 giugno 2026

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,

1 boulevard de la Croisette



Une Oeuvre, Une Heure - Orchestration

Concerto musica classica

Domenica 28 giugno da 11:00 a 12:00

Auditorium les Arlucs,

26 avenue des Arlucs



Les nocturnes cannoises - Marché de La Bocca

Dal 1° luglio al 27 agosto 2026

Place du marché



Mostre – Esposizioni

Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement

Fino al 30 agosto 2026

Cannes



CAP D’AIL

2nd Edition of the International Franco-Monegasque Literary Festival.

Il 27 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

10h00

Espace Saint-Antoine

Avenue Marquet



CASTELLAR

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Fino al 31 dicembre

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Preistoria

58 rue de la République



Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre Scultura

Galerie d'Art La Renaissance,

9 place Clemenceau

CHÂTEAUNEUF-GRASSE

Habanita

1° luglio 2026 ore 21

Jardins de la Chapelle du Brusc



LA BOLLENE VESUBIE

Théâtre – Indigestion entre amis

Sabato 27 giugno a 15h00

Place Général de Gaulle salle multimédia



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



La Roquette-sur-Var

Festin de la St Pierre- St Paul

Domenica 28 giugno a 16h00

place de la libération



LA TURBIE

Spettacolo "La maledizione dei pirati"

Domenica 28 giugno a 17:00

Salle polyvalente de La Turbie, Espace Jean Favre,

17 Place Neuve, 06320



LE BROC

Brooklyn Funk Essentials

Venerdì 26 giugno a 19h30

Théâtre de Verdure

275 route de Nice



Eliades Ochoa

Sabato 27 giugno a 19h30

Théâtre de Verdure

275 route de Nice



Groundation

Domenica 28 giugno a 19h30

Théâtre de Verdure

275 route de Nice



MENTON

Escursione agli agrumeti e al patrimonio idrico

Giovedì 25 giugno da 09:45 a 12:00

Palais de l'Europe - Office de Tourisme,

8 avenue Boyer



Mostra da un mantello all'altro

Fino al 26 giugno

Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey



Lavoir théâtre - Théâtre sur tréteaux

Venerdì 26 giugno da 20:30 a 21:50

Le Lavoir Théâtre de Menton,

63 boulevard du Fossan



Excursion visite des villages de Sainte-Agnès et Gorbio

Venerdì 26 giugno da 09:30 a 16:00

Office de Tourisme,

8 avenue Boyer



Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs (Cappella dei Penitenti Neri)

Venerdì 26 giugno da 14:30 a 15:15 / ...

Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs),

Rue du Général Gallieni



Les Escapades Baroques : Le nozze di Figaro

Sabato 27 giugno da 21:00 a 22:30

Basilique Saint-Michel Archange,

Parvis Saint Michel



Scappatelle barocche: il Fanfaron

Domenica 28 giugno da 18:00 a 19:30

Basilique Saint-Michel Archange,

Parvis Saint Michel



Randonnée urbaine et halte dans une exploitation agricole

Lunedì 29 giugno da 09:00 a 13:00

Gare SNCF de Garavan,

Rue Webb?Ellis



Visita guidata: Mentone Art Déco

Mercoledì 1 luglio da 10:00 a 10:45

Palais de l'Europe,

8 avenue Boyer



Mostra "Avant d'apparaître" di Jérôme Allavena

Fino al 27 giugno

L'Odyssée - Bibliothèque Municipale,

8 avenue Boyer, Palais de l'Europe



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visite guidée La Basilique Sensorielle

Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00

Parvis Saint Michel



Visita guidata: I vicoli della storia

Fino al 31 agosto

Martedì ore 14,30

Sabato ore 10

Basilique Saint-Michel Archange,

Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église



Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni

Fino al 31 agosto

Lunedì : 15:45 - 16:30

Giovedì : 14:30 – 15:15

Hôtel de ville,

Salle des Mariages Jean Cocteau



Visita guidata alle mostre

Fino al 31 agosto

Il Mercoledì 14:30 - 15:15

Galerie des Musées, Palais de l'Europe,

8 avenue Boyer



Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone

Fino al 31 dicembre 2026

Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 30 gennaio 2027

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

Concert des Petits Chanteurs de Monaco

Il 25 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

4 Rue Colonel Bellando de Castro



Sirba Octet

Il 26 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

20h00

Place du Casino



Semaine PhiloMonaco 2026

Fino al 28 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

10h00

Théâtre Princesse Grace

12 avenue d’Ostende



Tango Argentin à Monaco

Fino al 30 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

Eglise Réformée de Monaco

Indirizzo

7, rue Louis Notari



Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés

Fino al 28 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

1 Bd Albert 1er



La Note Bleue Summer Festival 2026

Fino al 30 agosto 2026

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Monaco and the automobile, from 1893 to the present day

Dal 1°luglio A 6 settembre 2026

Orario di inizio dell'evento

10h00

10 Av. Princesse Grâce,



Exposition - Patrimoine en danger

Fino al 4 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

Avenue Saint Martin



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



MOULINET

Baleti tradizionale

Sabato 27 giugno a 18:00

Place saint joseph



NIZZA

Impro Shuffle Show

Giovedì 25 giugno a 20h00

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Festival de Tragédies

Fino al 4 luglio 2026

Divers lieux de Nice



Mostre – esposizioni

André, Jean et les autres…

Esposizione

Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives

Esposizione

Fino al 30/08/2026 ogni giorno.

1 rue Massenet



Mimmo Rotella & Friends

Martedì 23 giugno

NEO art & culture lab x VogelART

6 bis rue Lascaris



Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée

Fino al 21 settembre 2026

Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Exposition Mathieu Forget

Fino al 27 settembre 2026

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Exposition Henri Matisse – Yves Saint Laurent "Le beau, la mode et le bonheur"

Fino al 28 settembre 2026

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Africa Pop

Fino al 18 ottobre 2026

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



Trésors, charafi et quoi encore ?

Fino al 30 ottobre 2026

Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly



Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris

Fino al 18 gennaio 2027

Palais Lascaris 15 rue Droite



De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque

Fino al 4 aprile 2027

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



ROQUEBILLLIERE

Spectacle de danse

Sabato 27 giugno a 18h00

La ferme de Berthemont



Guinguette/bal avec Duo Solemar.

Mercoledì 01 luglio a 20h30

Place Corniglion Molinier



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Festival Théâtre Humour & Danse de RCM : La Dupe

Mercoledì 1 luglio da 19:30 a 21:00

Parvis Rainier III - Château de Roquebrune,

Château de Roquebrune,

Place William Ingram



Festival Théâtre Humour & Danse de Roquebrune-Cap-Martin

Dal 1° luglio al 10 luglio 2026

Parvis Rainier III –

Château de Roquebrune, Château de Roquebrune,

Place William Ingram



Visita guidata del Fort du Cap Martin

Fino all’11 luglio

Mercoledì

09:30 - 12:00

14:30 - 17:00

Sabato

09:30 - 12:00

14:30 - 17:00

Visita guidata e/o commentata

Storico

Fort du Cap-Martin, 1 allée Marie-Henriette



SAINTE-AGNES

Festa di San Giovanni

Sabato 27 giugno da 11:00 a 00:00

Quartier des Castagnins ( Mairie)



SAINT JEAN CAP FERRAT

Spettacolo di danza a cura dell'associazione TOP DANCE

Sabato 27 giugno a 19h00

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



Parata del Cirque d'Antan

Sabato 27 giugno a 20h00

Quai Virgile Allari



Les PianOs du port – Simon Fache sull'acqua!

Mercoledì 01 luglio a 20h00

Quai Virgile Allari



Les Estivales 06 – La mia dichiarazione: omaggio a France Gall

Mercoledì 01 luglio a 21h15

Théâtre sur la Mer

Avenue Denis Séméria



Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania

Fino al 4 settembre 2026

Quai Virgile Allari



"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud

Fino all’11 ottobre 2026

Dans le village



Saint-Jeannet

Exposition d'Aquarelles – UVE

Fino al 17 luglio 2026

Médiathèque "Le four à pain"

5 rue de la ferrage 06640



SAINT LAURENT DU VAR

Kiss Fm Live – Beach Sport Festival 2026

Martedì 30 giugno

Plage Cousteau



Beach Sport Festival 2026

Fino al 26 luglio 2026

Plage Cousteau



SAINT MARTIN VESUBIE

Teatro – L'Abribus

Domenica 28 giugno a 16h30

Salle Jean Grinda

Place de la Gare routière



“Toc toc toc… une histoire”

Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti



SAORGE

Festa della musica

Sabato 20 giugno a 20:00

Place de l'Ecole



Concerto con Speggi Gonzales

Sabato 20 giugno a 20:00

Le Heinz café, Place Ciapagne



Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse

Fino al 31 ottobre

Monastère



SOSPEL

Spettacolo di twirling: "Crazy Show

Sabato 27 giugno a 21:00

Place des Platanes



Viaggio al centro della linea Maginot

Fino al 28 giugno

Sabato 13:30 - 18:00

Domenica 13:30 - 18:00

Place du Château



Mostra di dipinti a olio, acquerelli e porcellane decorate

Dal 27 giugno al 5 luglio 2026

Chapelle des Pénitents gris,

Place de la Cathédrale Saint-Michel



Concerto di canti tradizionali

Domenica 28 giugno a 17:00

Salle multimédia,

Place Saint Michel



Concerto "A Musica et U Lugari"

Martedì 30 giugno a 20:30

salle multimédia –

chapelle des pénitents rouges,

Place saint Michel



Serata estiva: Théâtre Niçois con Richard Cairaschi

Mercoledì 1° luglio a 21:00

Place des Platanes



TENDE

Concerto "Les 3 F"

Sabato 27 giugno a 20:30

Gîte d'étape Neige et Merveilles,

Hameau de la Minière de Vallauria,

Route de Castérino



Festa della transumanza a Casterino

Sabato 27 giugno da 09:00 a 19:00

Hameau de Casterino



Exposition temporaire "Homo athleticus"

Fino al 30 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Fino al 31 dicembre

Pittura

Galerie J.-G. Inca,

Place Ponte



VALDEBLORE

Serata Estiva del Dipartimento 06 "Amarock Johnny Hallyday tribute".

Venerdì 26 giugno a 21h00

Halle de La Bolline La Bolline



VENCE

Festi’Vence 2026

Fino al 28 giugno

Vence



Étoiles grandeur nature

Fino all’11 settembre il venerdì

Col de Vence



VILLEFRANCHE SUR MER

La Crème Festival

Dal 26 giugno al 28 giugno 2026

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert



Spettacolo teatrale: Comme il vous plaira

Martedì 30 giugno a 21h00

Place Félix Poullan

Place Félix Poullan



Spettacolo teatrale: Les Cavaliers

Mercoledì 01 luglio a 21h00

Place Félix Poullan

Place Félix Poullan



Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.

Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle



Mostra estiva "L'assurdo e il sogno

Fino al 31 ottobre 2026

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert

L'elenco é integrato con il file inserito al fondo dell'articolo che riporta tutte le manifestazioni organizzate nel periodo dal Dipartimento 06 nell'ambito dell'iniziativa "Soirée Estivales".