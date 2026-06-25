Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
L'umorismo sulla spiaggia - 3° Edizione
Spettacolo, esibizione, umorismo a Juan Les Pins, Antibes
Spettacoli
24 giugno alle 20:30 - Nino Arial “Pas comme eux”
25 giugno alle 20:30 - Fabrice Eboué “SolitudeS”
Exposition Quino - Musée Peynet
Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
et les week-ends.
Musée Peynet et du Dessin humoristique ·
Place Nationale
Mostra delle opere di Michel Verjux - Voiles, découpes, traverses
Fino al 15 settembre 2026
Musée Picasso
Château Grimaldi
Place Mariejol
Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)
Fino al 26 settembre 2026
Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman
173, chemin du Valbosquet
Mostra di Danielle Kleczewski-Bézat
Dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026
AC Hotel Ambassadeur
50-52 chemin des Sables
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –
2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
BEAUSOLEIL
Laboratorio Philo: In vino veritas
Giovedì 25 giugno da 18:30 a 19:30
Village Charlot,
42 avenue du Maréchal Foch
Mostra "L'universalità dell'eleganza"
Fino al 27 giugno
Fotografia
Centre Culturel Prince Jacques,
6/8 avenue du Général de Gaulle
I giovedì musicali
Fino al 27 agosto ore 18 – 23
Centre-Ville
Mostra: Figli della Resistenza
Fino all’11 settembre
Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,
26 avenue Maréchal Foch
Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin
Fino al 31 ottobre
Parc du Cap Martin,
38 avenue Paul Doumer
Mostra per bambini : il porto di Beausoleil
Fino al 25 novembre
Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,
6/8 avenue du Général de Gaulle
BREIL SUR ROYA
Il giorno di San Giovanni in Libre
Dal 26 giugno al 28 giugno 2026
Hameau de Libre
Resto paysan: concerto Juga
Sabato 27 giugno a 18:00
Le Resto paysan d'Emmaüs Roya,
401 Promenade Georges Clémenceau
Fiera
Sabato 27 giugno da 14:00 a 18:00
Chapiteau - Espace Loisirs
CAGNES SUR MER
Festival "I Notturni del Pianoforte
Fino al 5 luglio 2027
Hippodrome de la Côte d'Azur
2 boulevard JF Kennedy
Il jazz al castello
Dal 26 giugno 2026 all’11 settembre 2026
Place du château – Haut-de-Cagnes
Festival Les Nocturnes du Piano – Serata speciale: Winterreise di Schubert
Domenica 28 giugno
Hippodrome de la Côte d'Azur
2 boulevard JF Kennedy
Destinazione Bijou Cagnes
Fino al 20 settembre 2026
Musée du Bijou Contemporain
Place du Château
CANNES
Concert Apéritif - Empires
Giovedì 25 giugno da 19:30 a 20:30
Auditorium les Arlucs,
26 avenue des Arlucs
Cannes Lions - International Festival of Creativity
Fino al 26 giugno 2026
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,
1 boulevard de la Croisette
Une Oeuvre, Une Heure - Orchestration
Concerto musica classica
Domenica 28 giugno da 11:00 a 12:00
Auditorium les Arlucs,
26 avenue des Arlucs
Les nocturnes cannoises - Marché de La Bocca
Dal 1° luglio al 27 agosto 2026
Place du marché
Mostre – Esposizioni
Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement
Fino al 30 agosto 2026
Cannes
CAP D’AIL
2nd Edition of the International Franco-Monegasque Literary Festival.
Il 27 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
10h00
Espace Saint-Antoine
Avenue Marquet
CASTELLAR
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Fino al 31 dicembre
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Preistoria
58 rue de la République
Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre Scultura
Galerie d'Art La Renaissance,
9 place Clemenceau
CHÂTEAUNEUF-GRASSE
Habanita
1° luglio 2026 ore 21
Jardins de la Chapelle du Brusc
LA BOLLENE VESUBIE
Théâtre – Indigestion entre amis
Sabato 27 giugno a 15h00
Place Général de Gaulle salle multimédia
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
La Roquette-sur-Var
Festin de la St Pierre- St Paul
Domenica 28 giugno a 16h00
place de la libération
LA TURBIE
Spettacolo "La maledizione dei pirati"
Domenica 28 giugno a 17:00
Salle polyvalente de La Turbie, Espace Jean Favre,
17 Place Neuve, 06320
LE BROC
Brooklyn Funk Essentials
Venerdì 26 giugno a 19h30
Théâtre de Verdure
275 route de Nice
Eliades Ochoa
Sabato 27 giugno a 19h30
Théâtre de Verdure
275 route de Nice
Groundation
Domenica 28 giugno a 19h30
Théâtre de Verdure
275 route de Nice
MENTON
Escursione agli agrumeti e al patrimonio idrico
Giovedì 25 giugno da 09:45 a 12:00
Palais de l'Europe - Office de Tourisme,
8 avenue Boyer
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Lavoir théâtre - Théâtre sur tréteaux
Venerdì 26 giugno da 20:30 a 21:50
Le Lavoir Théâtre de Menton,
63 boulevard du Fossan
Excursion visite des villages de Sainte-Agnès et Gorbio
Venerdì 26 giugno da 09:30 a 16:00
Office de Tourisme,
8 avenue Boyer
Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs (Cappella dei Penitenti Neri)
Venerdì 26 giugno da 14:30 a 15:15 / ...
Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs),
Rue du Général Gallieni
Les Escapades Baroques : Le nozze di Figaro
Sabato 27 giugno da 21:00 a 22:30
Basilique Saint-Michel Archange,
Parvis Saint Michel
Scappatelle barocche: il Fanfaron
Domenica 28 giugno da 18:00 a 19:30
Basilique Saint-Michel Archange,
Parvis Saint Michel
Randonnée urbaine et halte dans une exploitation agricole
Lunedì 29 giugno da 09:00 a 13:00
Gare SNCF de Garavan,
Rue Webb?Ellis
Visita guidata: Mentone Art Déco
Mercoledì 1 luglio da 10:00 a 10:45
Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer
Mostra "Avant d'apparaître" di Jérôme Allavena
Fino al 27 giugno
L'Odyssée - Bibliothèque Municipale,
8 avenue Boyer, Palais de l'Europe
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visite guidée La Basilique Sensorielle
Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00
Parvis Saint Michel
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 31 agosto
Martedì ore 14,30
Sabato ore 10
Basilique Saint-Michel Archange,
Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église
Visita guidata: Jean Cocteau e la Sala dei matrimoni
Fino al 31 agosto
Lunedì : 15:45 - 16:30
Giovedì : 14:30 – 15:15
Hôtel de ville,
Salle des Mariages Jean Cocteau
Visita guidata alle mostre
Fino al 31 agosto
Il Mercoledì 14:30 - 15:15
Galerie des Musées, Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Concert des Petits Chanteurs de Monaco
Il 25 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
4 Rue Colonel Bellando de Castro
Sirba Octet
Il 26 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
Place du Casino
Semaine PhiloMonaco 2026
Fino al 28 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
10h00
Théâtre Princesse Grace
12 avenue d’Ostende
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés
Fino al 28 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
1 Bd Albert 1er
La Note Bleue Summer Festival 2026
Fino al 30 agosto 2026
La Note Bleue
Plage du Larvotto avenue Princesse Grace
Monaco and the automobile, from 1893 to the present day
Dal 1°luglio A 6 settembre 2026
Orario di inizio dell'evento
10h00
10 Av. Princesse Grâce,
Exposition - Patrimoine en danger
Fino al 4 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
Avenue Saint Martin
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
MOULINET
Baleti tradizionale
Sabato 27 giugno a 18:00
Place saint joseph
NIZZA
Impro Shuffle Show
Giovedì 25 giugno a 20h00
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Festival de Tragédies
Fino al 4 luglio 2026
Divers lieux de Nice
Mostre – esposizioni
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
Mimmo Rotella & Friends
Martedì 23 giugno
NEO art & culture lab x VogelART
6 bis rue Lascaris
Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée
Fino al 21 settembre 2026
Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Exposition Mathieu Forget
Fino al 27 settembre 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Exposition Henri Matisse – Yves Saint Laurent "Le beau, la mode et le bonheur"
Fino al 28 settembre 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Africa Pop
Fino al 18 ottobre 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Trésors, charafi et quoi encore ?
Fino al 30 ottobre 2026
Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly
Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris
Fino al 18 gennaio 2027
Palais Lascaris 15 rue Droite
De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque
Fino al 4 aprile 2027
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
ROQUEBILLLIERE
Spectacle de danse
Sabato 27 giugno a 18h00
La ferme de Berthemont
Guinguette/bal avec Duo Solemar.
Mercoledì 01 luglio a 20h30
Place Corniglion Molinier
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Festival Théâtre Humour & Danse de RCM : La Dupe
Mercoledì 1 luglio da 19:30 a 21:00
Parvis Rainier III - Château de Roquebrune,
Château de Roquebrune,
Place William Ingram
Festival Théâtre Humour & Danse de Roquebrune-Cap-Martin
Dal 1° luglio al 10 luglio 2026
Parvis Rainier III –
Château de Roquebrune, Château de Roquebrune,
Place William Ingram
Visita guidata del Fort du Cap Martin
Fino all’11 luglio
Mercoledì
09:30 - 12:00
14:30 - 17:00
Sabato
09:30 - 12:00
14:30 - 17:00
Visita guidata e/o commentata
Storico
Fort du Cap-Martin, 1 allée Marie-Henriette
SAINTE-AGNES
Festa di San Giovanni
Sabato 27 giugno da 11:00 a 00:00
Quartier des Castagnins ( Mairie)
SAINT JEAN CAP FERRAT
Spettacolo di danza a cura dell'associazione TOP DANCE
Sabato 27 giugno a 19h00
Salle Charlie Chaplin
Quai Lindbergh
Parata del Cirque d'Antan
Sabato 27 giugno a 20h00
Quai Virgile Allari
Les PianOs du port – Simon Fache sull'acqua!
Mercoledì 01 luglio a 20h00
Quai Virgile Allari
Les Estivales 06 – La mia dichiarazione: omaggio a France Gall
Mercoledì 01 luglio a 21h15
Théâtre sur la Mer
Avenue Denis Séméria
Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania
Fino al 4 settembre 2026
Quai Virgile Allari
"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud
Fino all’11 ottobre 2026
Dans le village
Saint-Jeannet
Exposition d'Aquarelles – UVE
Fino al 17 luglio 2026
Médiathèque "Le four à pain"
5 rue de la ferrage 06640
SAINT LAURENT DU VAR
Kiss Fm Live – Beach Sport Festival 2026
Martedì 30 giugno
Plage Cousteau
Beach Sport Festival 2026
Fino al 26 luglio 2026
Plage Cousteau
SAINT MARTIN VESUBIE
Teatro – L'Abribus
Domenica 28 giugno a 16h30
Salle Jean Grinda
Place de la Gare routière
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
SAORGE
Festa della musica
Sabato 20 giugno a 20:00
Place de l'Ecole
Concerto con Speggi Gonzales
Sabato 20 giugno a 20:00
Le Heinz café, Place Ciapagne
Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse
Fino al 31 ottobre
Monastère
SOSPEL
Spettacolo di twirling: "Crazy Show
Sabato 27 giugno a 21:00
Place des Platanes
Viaggio al centro della linea Maginot
Fino al 28 giugno
Sabato 13:30 - 18:00
Domenica 13:30 - 18:00
Place du Château
Mostra di dipinti a olio, acquerelli e porcellane decorate
Dal 27 giugno al 5 luglio 2026
Chapelle des Pénitents gris,
Place de la Cathédrale Saint-Michel
Concerto di canti tradizionali
Domenica 28 giugno a 17:00
Salle multimédia,
Place Saint Michel
Concerto "A Musica et U Lugari"
Martedì 30 giugno a 20:30
salle multimédia –
chapelle des pénitents rouges,
Place saint Michel
Serata estiva: Théâtre Niçois con Richard Cairaschi
Mercoledì 1° luglio a 21:00
Place des Platanes
TENDE
Concerto "Les 3 F"
Sabato 27 giugno a 20:30
Gîte d'étape Neige et Merveilles,
Hameau de la Minière de Vallauria,
Route de Castérino
Festa della transumanza a Casterino
Sabato 27 giugno da 09:00 a 19:00
Hameau de Casterino
Exposition temporaire "Homo athleticus"
Fino al 30 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Pittura
Galerie J.-G. Inca,
Place Ponte
VALDEBLORE
Serata Estiva del Dipartimento 06 "Amarock Johnny Hallyday tribute".
Venerdì 26 giugno a 21h00
Halle de La Bolline La Bolline
VENCE
Festi’Vence 2026
Fino al 28 giugno
Vence
Étoiles grandeur nature
Fino all’11 settembre il venerdì
Col de Vence
VILLEFRANCHE SUR MER
La Crème Festival
Dal 26 giugno al 28 giugno 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
Spettacolo teatrale: Comme il vous plaira
Martedì 30 giugno a 21h00
Place Félix Poullan
Place Félix Poullan
Spettacolo teatrale: Les Cavaliers
Mercoledì 01 luglio a 21h00
Place Félix Poullan
Place Félix Poullan
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Mostra estiva "L'assurdo e il sogno
Fino al 31 ottobre 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
L'elenco é integrato con il file inserito al fondo dell'articolo che riporta tutte le manifestazioni organizzate nel periodo dal Dipartimento 06 nell'ambito dell'iniziativa "Soirée Estivales".