L’estate è nel pieno del suo splendore: animazioni estive in corso al Larvotto e al Port Hercule

Fino al 16 agosto, il Principato di Monaco propone "L'Été au Larvotto & au Port Hercule", il tradizionale appuntamento estivo dedicato a famiglie, bambini e visitatori, con tante attività per il tempo libero e il divertimento.

La novità del 2026 è il raddoppio delle sedi: oltre al Port Hercule, le animazioni si svolgono anche sulla Promenade du Larvotto. Qui grandi e piccoli possono divertirsi con trampolini, pesca delle paperelle, fotografie dell'iride, treccine, tatuaggi temporanei, un punto ristoro con hot dog e un'area ombreggiata immersa nel verde, perfetta per rilassarsi sul lungomare.

Foto: © Mairie de Monaco

Al Port Hercule, invece, le attività apriranno dal 10 luglio. Quest'anno, per adattarsi al calendario degli eventi estivi sul Quai Albert Ier, l'area sarà aperta gradualmente: dal 10 luglio sarà disponibile la zona sul lato Ubaldi, mentre dal 24 luglio sarà accessibile l'intero villaggio, fino allo Stade Nautique Rainier III. Le animazioni proseguiranno fino al 9 agosto con giostre, attività sportive, giochi per bambini e punti ristoro.

Sia al Larvotto che al Port Hercule, le attrazioni saranno aperte ogni giorno dalle 16 alle 22.30, mentre le aree dedicate alla ristorazione accoglieranno il pubblico dalle 11.30 alle 22.30.

L'accesso alle animazioni è libero.