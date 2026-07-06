Monaco, il Fort Antoine ospita la quarta edizione di "Les Talents du Fort"

Una nuova edizione di "Les Talents du Fort", la scena aperta dedicata ai giovani artisti promossa dalla Direzione degli Affari Culturali del Principato di Monaco. L'appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 21.30 al Théâtre du Fort Antoine, dal 30 giugno al 28 luglio.

Giunto alla quarta edizione, l'evento è dedicato ai giovani tra i 16 e i 30 anni che avranno l'occasione di salire sul palco del Fort Antoine e mostrare il proprio talento. Nel corso della serata si alterneranno esibizioni di musica, danza e performance, offrendo agli artisti emergenti la possibilità di esibirsi davanti al pubblico in uno dei luoghi simbolo della cultura monegasca.

L'evento vuole dare spazio ai giovani artisti e offrire loro l'opportunità di esibirsi davanti al pubblico. Negli anni "Les Talents du Fort" è diventato un appuntamento fisso dell'estate al Fort Antoine, dedicato a chi desidera far conoscere il proprio talento.

L'edizione di quest'anno offrirà anche un'occasione speciale: uno dei partecipanti sarà scelto per rappresentare il Principato di Monaco all'Esposizione Specializzata 2027, in programma a Belgrado, in Serbia. Per il giovane artista selezionato sarà l'opportunità di esibirsi su un palcoscenico internazionale davanti a spettatori provenienti da tutto il mondo.

"Les Talents du Fort" fa parte della stagione estiva del Théâtre du Fort Antoine, che quest'anno propone otto appuntamenti tra spettacoli teatrali, concerti e altri eventi dal vivo.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito, con prenotazione consigliata.

La serata del 10 luglio è aperta a tutti e avrà una durata di circa un'ora e mezza.