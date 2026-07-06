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Eventi | 06 luglio 2026, 09:03

Monaco, il Fort Antoine ospita la quarta edizione di "Les Talents du Fort"

L'iniziativa della Direzione degli Affari Culturali offrirà ai talenti tra i 16 e i 30 anni l'opportunità di esibirsi sul palco del teatro all'aperto. Uno di loro rappresenterà il Principato all'Esposizione Specializzata 2027 di Belgrado.

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"Les Talents du Fort".

Una nuova edizione di "Les Talents du Fort", la scena aperta dedicata ai giovani artisti promossa dalla Direzione degli Affari Culturali del Principato di Monaco. L'appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 21.30 al Théâtre du Fort Antoine, dal 30 giugno al 28 luglio.

Giunto alla quarta edizione, l'evento è dedicato ai giovani tra i 16 e i 30 anni che avranno l'occasione di salire sul palco del Fort Antoine e mostrare il proprio talento. Nel corso della serata si alterneranno esibizioni di musica, danza e performance, offrendo agli artisti emergenti la possibilità di esibirsi davanti al pubblico in uno dei luoghi simbolo della cultura monegasca.

L'evento vuole dare spazio ai giovani artisti e offrire loro l'opportunità di esibirsi davanti al pubblico. Negli anni "Les Talents du Fort" è diventato un appuntamento fisso dell'estate al Fort Antoine, dedicato a chi desidera far conoscere il proprio talento.

L'edizione di quest'anno offrirà anche un'occasione speciale: uno dei partecipanti sarà scelto per rappresentare il Principato di Monaco all'Esposizione Specializzata 2027, in programma a Belgrado, in Serbia. Per il giovane artista selezionato sarà l'opportunità di esibirsi su un palcoscenico internazionale davanti a spettatori provenienti da tutto il mondo.

"Les Talents du Fort" fa parte della stagione estiva del Théâtre du Fort Antoine, che quest'anno propone otto appuntamenti tra spettacoli teatrali, concerti e altri eventi dal vivo. 

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito, con prenotazione consigliata.

La serata del 10 luglio è aperta a tutti e avrà una durata di circa un'ora e mezza.

Redazione

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