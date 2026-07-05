Simone Young e Pablo Ferrández protagonisti del concerto del 12 luglio

Domenica 12 luglio, alle 21.30, la direttrice d'orchestra australiana Simone Young salirà sul podio dell'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo per guidare il pubblico in un viaggio musicale attraverso alcune delle pagine più significative del repertorio sinfonico.

La serata si aprirà con l'onirica Ouverture da Sogno di una notte di mezza estate di Felix Mendelssohn. A seguire sarà protagonista il violoncellista Pablo Ferrández, artista in residenza, che interpreterà il Concerto per violoncello di Edward Elgar, una delle opere più celebri del compositore inglese.

Scritto nel 1919 e profondamente segnato dall'esperienza della Prima guerra mondiale, il concerto è entrato nel repertorio di tutti i grandi violoncellisti, distinguendosi per il suo equilibrio tra virtuosismo e lirismo.

A chiudere la serata sarà l'orchestra con l'esecuzione della Sinfonia n. 41 in do maggiore "Jupiter" di Wolfgang Amadeus Mozart, conclusione di un programma che attraversa tre capolavori della letteratura musicale.

Informazioni pratiche

È richiesto un abbigliamento formale: per gli uomini sono obbligatorie giacca e cravatta, mentre per le donne è richiesto un abbigliamento elegante.

All'interno del Palazzo e durante il concerto è vietato scattare fotografie o realizzare riprese video. Durante l'esecuzione è inoltre vietato l'utilizzo del telefono cellulare.

Tariffe e informazioni.