Monaco e Germania celebrano 75 anni di relazioni diplomatiche: incontro bilaterale a Berlino tra Isabelle Berro-Amadeï e Johann Wadephul

In occasione del 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra il Principato di Monaco e la Germania, il 10 luglio 2026 si è svolto a Berlino un incontro bilaterale tra il Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Estere e della Cooperazione del Principato, Isabelle Berro-Amadeï, e il Ministro federale degli Affari Esteri tedesco, Johann Wadephul.

L'incontro, ospitato presso il Ministero federale degli Affari Esteri, ha rappresentato un'occasione per riaffermare l'eccellenza e la solidità dei rapporti tra i due Paesi e per approfondire diversi temi di interesse comune.

Nel corso dei colloqui, i due Ministri hanno evidenziato la convergenza di valori che caratterizza le relazioni tra Monaco e Germania, soffermandosi in particolare sull'importanza dell'innovazione, delle sfide climatiche, della tutela degli oceani e della cooperazione in ambito economico, scientifico e culturale.

Johann Wadephul ha inoltre rivolto le proprie congratulazioni al Principato per la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, esprimendo apprezzamento anche per l'impegno di Monaco a favore del meccanismo di responsabilità per l'Ucraina.

Isabelle Berro-Amadeï era accompagnata dall'Ambasciatore di Monaco in Germania, Lorenzo Ravano, e dai diplomatici dell'Ambasciata Jean-Laurent Imbert e Tatiana El Khoury.

Le relazioni diplomatiche tra il Principato e la Germania risalgono all'ottobre del 1951, quando venne istituita una Legazione, successivamente elevata al rango di Ambasciata nell'agosto del 1983.

Oggi l'Ambasciatore di Monaco in Germania coordina una rete consolare composta da sei Consoli onorari, con sedi a Monaco di Baviera, Francoforte, Amburgo, Potsdam, Düsseldorf e Stoccarda, che contribuiscono a promuovere il prestigio e la presenza del Principato sul territorio tedesco.



Informazioni : https://ambassade-en-allemagne.gouv.mc/.