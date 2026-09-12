Monaco, Baltico, Georgia, Azerbaigian: la scienza medica costruisce una rete internazionale contro il cancro cervicale

Un viaggio attraverso l'Europa e il Caucaso, ma soprattutto un viaggio attraverso la scienza. È quello che il Prof. Franco Borruto, Presidente della Monaco Baltic States Association, sta sviluppando tra Monaco, i Paesi baltici, la Georgia e l'Azerbaigian, con l'obiettivo di creare nuovi collegamenti scientifici nel campo della salute della donna.

Il percorso ha avuto una tappa importante a Baku, dove Borruto ha incontrato il Prof. Islam Magalov per discutere nuove forme di collaborazione regionale nell'ambito dell'oncologia ginecologica, della prevenzione del cancro cervicale e della vaccinazione contro l'HPV.

Da Baku il progetto si è spostato idealmente verso Tbilisi, dove il Prof. Borruto ha incontrato il Dr. Archil Sharashenidze, esperto di oncologia ginecologica e prevenzione dell'HPV. L'incontro ha rafforzato l'ipotesi di organizzare in Georgia, nel settembre 2027, un importante incontro scientifico regionale dedicato alla prevenzione del cancro cervicale e alla vaccinazione contro l'HPV.

L'iniziativa punta a coinvolgere specialisti dei Paesi baltici, del Caucaso, dell'Asia Centrale e dell'Europa, creando uno spazio comune per condividere esperienze, ricerca e strategie di prevenzione.

Per Monaco si tratta di un progetto che assume anche un particolare significato internazionale. Attraverso la Monaco Baltic States Association, Borruto ha infatti sviluppato negli anni una rete di rapporti con Estonia, Lettonia e Lituania, che oggi viene estesa verso una regione strategica come il Caucaso.

La scienza diventa così il filo conduttore di un percorso che parte dal Principato, attraversa il Baltico e arriva fino al Mar Caspio.

Un percorso che non vuole essere soltanto geografico: l'obiettivo è creare ponti duraturi tra comunità scientifiche e Paesi diversi, mettendo la medicina, la prevenzione e la conoscenza al servizio della cooperazione internazionale.

Il progetto di Tbilisi rappresenta il prossimo passo di questo viaggio: un incontro scientifico che potrebbe trasformare i rapporti già avviati in una vera piattaforma regionale di collaborazione nella lotta contro il cancro cervicale e nelle strategie di prevenzione dell'HPV.

Dal Baltico al Mar Caspio, passando per Monaco, Baku e Tbilisi, la scienza medica diventa così un linguaggio comune capace di avvicinare Paesi, specialisti e culture diverse.