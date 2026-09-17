Casino Café de Paris di Monaco, il 19 settembre una serata speciale con “Carnival Fortune”

Il Casino Café de Paris di Monaco ospiterà sabato 19 settembre “Carnival Fortune”, una serata che riproporrà l’atmosfera delle feste foranee d’antan attraverso scenografie, luci, musica e animazioni in un’interpretazione contemporanea.

L’appuntamento sarà aperto al pubblico a partire dalle 21. Nel corso della serata, gli ambienti del Casino Café de Paris saranno trasformati in un percorso immersivo caratterizzato da performance artistiche, musica dal vivo, esperienze interattive e diverse animazioni.

A completare l’esperienza sarà un cocktail dinatoire, servito direttamente nella sala da gioco, pensato per accompagnare la serata in un’atmosfera conviviale.

Il momento conclusivo è previsto alle 23.30 con un sorteggio che metterà in palio quattro premi, per un valore complessivo superiore ai 20mila euro. Tra i premi figurano una Vespa elettrica, una bicicletta elettrica, un package alla scoperta di Monaco, comprensivo in particolare di un’esperienza panoramica, un momento di benessere e una cena d’eccezione, e un soggiorno a Europa-Park.

Per partecipare al sorteggio, ai presenti verrà consegnato un ticket all’arrivo, da inserire nell’urna predisposta. La presenza al momento dell’estrazione sarà obbligatoria per poter vincere uno dei premi in palio.

I posti disponibili sono limitati e non è prevista la prenotazione. Per informazioni è possibile contattare il numero +377 98 06 77 77 oppure su:

https://www.montecarlosbm.com/fr/agenda/une-soiree-exclusive-ou-le-jeu-devient-spectacle.

In occasione della serata, il Casino Café de Paris sarà inoltre eccezionalmente chiuso dalle 18 alle 19.

L’appuntamento con “Carnival Fortune” è quindi fissato per sabato 19 settembre al Casino Café de Paris di Monaco, con apertura al pubblico dalle 21.