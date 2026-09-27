Monaco all’8ª Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: al via le iscrizioni per le iniziative dal 21 al 29 novembre

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERD) torna dal 21 al 29 novembre 2026 con una nuova edizione dedicata al tema: «Interroghiamoci sulle nostre scelte, valorizziamo le nostre risorse!». La Direzione dell’Ambiente invita a partecipare a questa iniziativa.

La SERD è la più grande campagna europea di sensibilizzazione sulla prevenzione dei rifiuti. Persegue un obiettivo chiaro: sensibilizzare gli operatori economici e il grande pubblico alla regola delle «3R», o addirittura delle «5R»: rifiutare, ridurre, riutilizzare, riciclare, restituire alla terra.

Quest’anno, la SERD pone l’accento su un consumo più consapevole delle risorse materiali, ovvero su un approccio che consiste nel concentrarsi su ciò di cui abbiamo realmente bisogno per vivere bene e nell’organizzare le nostre società in modo da utilizzare meno risorse.

La 7ª edizione, organizzata nel 2025, ha registrato risultati particolarmente positivi, con 96 azioni realizzate da 69 entità partecipanti. Amministrazioni, associazioni, imprese, privati cittadini e istituti scolastici: tutti sono invitati a mobilitarsi diventando «promotori di progetto». Un’importante occasione per aiutare il Principato a contrastare la produzione di rifiuti e ad adottare buone pratiche nella vita quotidiana, durante tutto l’anno.

Se anche voi desiderate partecipare realizzando un’azione di sensibilizzazione sui rifiuti, unendovi a tutte le persone e agli enti che hanno già contribuito a questa importante iniziativa, oppure semplicemente sostenere un’azione in qualità di volontari, potete:

Iscrivervi direttamente sulla piattaforma della SERD a questo link https://ewwr.eu/, se conoscete già la procedura, oppure contattare la Direzione dell’Ambiente inviando un’e-mail all’indirizzo environnement@gouv.mc o telefonando al numero 98 98 83 41.