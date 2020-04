Denuncia dei redditi: in Francia prorogate le date di presentazione

Sarebbe giunto il momento di effettuare la dichiarazione dei redditi anche in Francia, il condizionale è d’obbligo perché la situazione sanitaria del Paese, le difficoltà a spedire la posta, i problemi per poter raggiungere commercialisti, consulenti o l’ufficio imposte, hanno indotto ad una prima modifica delle date…poi si vedrà.

Il sito ufficiale i mpots.gouv.fr rende noto che una prima modifica al calendario è stata apportata, ma non esclude ulteriori aggiornamenti.



Si potrà iniziare a “déclarer ses revenus”, se lo si effettua mediante internet, accedendo alla propria posizione a partire da lunedì 20 aprile quando verrà attivata sul sito governativo l’applicazione che consente di effettuare la dichiarazione.



Le date di termine delle dichiarazioni in linea sono fissate a seconda dei Dipartimenti secondo questo calendario:

Dipartimenti dal 01 al 19: giovedì 4 giugno 2020 ore 23,59;

Dipartimenti dal 20 al 54: lunedì 8 giugno 2020 ore 23,59;

Dipartimenti dal 55 al 976: giovedì 11 giugno 2020 alle 23,59.



Il Dipartimento delle Alpi Marittime ha pertanto quale data limite il 4 giugno e quello del Var l’11 giugno.



Chi opta invece per la denuncia cartacea (ma dovrà averla effettuata in modo cartaceo già nel 2019 altrimenti è possibile solo per via informatica ) riceverà il modello per posta dal 20 aprile a metà maggio (a seconda dei Dipartimenti). La dichiarazione dovrà essere restituita compilata entro venerdì 12 giugno alle 23,59.