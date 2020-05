Perché installare una casetta in legno in giardino: 3 ottimi motivi

Se sei capitato qui significa che hai già preso in considerazione l’idea di aggiungere una struttura in legno all’interno del tuo giardino. Se hai ancora qualche riserva, leggi questa breve guida che ti indica le tre ragioni principali per cui anche tu dovresti installare una piccola casetta in legno nel tuo spazio verde.

Valorizzare il tuo spazio verde

Con la casetta in legno della giusta dimensione trovi un sistema perfetto per dare valore al tuo giardino senza spendere troppo. Infatti, le casette in legno hanno anche un alto valore estetico: sono belle da vedere perciò ti aiutano a realizzare un giardino curato nei minimi dettagli come hai sempre desiderato.

Hai un elemento che aggiunge spazio utilizzabile sicuramente più bello rispetto a strutture artificiali. Difatti, i prodotti realizzati in plastica o metallo si sposano meno con l’ambiente esterno rispetto al legno che invece, essendo di origine naturale, si piazza perfettamente in uno spazio verde. Per avere un giardino curato nello stile, scegli elementi tutti dello stesso materiale preferendo il legno che aggiunge maggiore carattere e calore anche all’esterno.

Utilizzare materiali di alta qualità certificati

Utilizzare casette in legno significa anche preferire un prodotto realizzato con materiali di alta qualità come il legno. Ci sono diversi legnami perfetti per la realizzazione di casette per esterno e tutti hanno certificazioni adeguate. Si tratta di legname provvisto di certificazione che può essere di tre tipi diversi. Infatti, esiste legno proveniente da foreste controllate senza che venga procurato abbattendo alberi naturali che invece vengono preservati. Si può trattare anche di legno riciclato oppure misto, cioè legno riciclato e proveniente da foreste europea controllate.

È importante scegliere prodotti certificati che rispettano di più l’ambiente, fattore che sicuramente sta a cuore anche a te. Verifica sempre che i prodotti che acquisti abbiano delle certificazioni di questo tipo che garantiscono legno resistente a ogni stimolo come flessione, compressione e trazione. I legnami utilizzati sono elastici e a basso peso specifico così la struttura in grado di assorbire l’energia di un eventuale sisma.

Ottenere un prodotto versatile e multifunzionale

Una delle principali ragioni per cui anche tu dovresti installare il primo possibile una casetta in legno in giardino riguarda la sua versatilità. Infatti, queste strutture possono rispondere alle esigenze più diverse e disparate. Si tratta di struttura per l’esterno che possono assumere scopi diversi, come per esempio diventare un capanno dove riporre gli attrezzi per la cura del giardino.

Puoi usare la tua casetta in legno come magazzino, rimessa per le biciclette, per parcheggiare l’automobile, zona relax se scegli un modello tipo gazebo, spogliatoio per la piscina o addirittura un piccolo ufficio o stanza per gli ospiti. Le casette in legno per esterno possono essere installate su qualsiasi terreno pianeggiante e spesso non è richiedono permessi di costruzione da parte del tuo comune date le dimensioni ridotte.