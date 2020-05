Come trascorrere un weekend romantico al Lago di Garda

Il Lago di Garda rappresenta la meta ideale per trascorrere qualche giorno all’insegna del romanticismo. Infatti offre moltissime occasioni per dedicarsi al relax e per visitare numerose bellezze paesaggistiche e culturali. Puoi decidere di fare delle passeggiate sul lungolago, di immergerti nella natura di vari parchi. Puoi visitare dei centri storici che sono veramente deliziosi. Se sei in coppia, potresti decidere di staccare anche per un weekend la spina da tutti gli impegni quotidiani e dai ritmi frenetici della vita di ogni giorno in città, scegliendo come vacanza proprio il Lago di Garda, uno dei più importanti e rinomati laghi della nostra penisola. Vogliamo darti qualche idea su come organizzare un weekend romantico in questi luoghi famosi per le loro bellezze.

Un momento in coppia a Sirmione

Se vuoi trascorrere un weekend insieme alla tua dolce metà, non puoi perderti le bellezze di Sirmione. Questa cittadina è proprio l’ideale per fare una cena romantica al Lago di Garda . I luoghi sono molto suggestivi, anche perché la cittadina si estende su una penisoletta proprio sul lago.

Molto suggestivi sono soprattutto la parte più antica della città e il castello, che è tutto da scoprire. La parte più antica è circondata da delle mura con merli. In questi luoghi puoi trovare i resti di una grandissima villa che risale all’epoca romana. Oggi questa villa è conosciuta con il nome di Grotte di Catullo. C’è un’intera area archeologica da visitare con all’interno un museo.

Qualche giorno di relax a Villa dei Cedri

Villa dei Cedri è una conosciuta località e struttura di carattere termale. È davvero ideale per rilassarsi, staccandosi da ogni pensiero e da ogni preoccupazione. Infatti la struttura è immersa in una natura rigogliosa. Puoi deliziarti fra le piscine idromassaggio, le fontane e le cascate.

Una giornata al Parco Giardino di Sigurtà

Considera anche il periodo in cui decidi di fare la tua vacanza romantica al Lago di Garda. Infatti, se scegli per esempio la primavera o l’estate, quando le condizioni meteo sono particolarmente belle, potresti pensare di passare un’intera giornata ad ammirare la vegetazione che trovi all’interno del Parco Giardino di Sigurtà.

Questo parco si trova lungo la sponda orientale del Mincio. È un parco realizzato all’inglese, le cui caratteristiche variano a seconda della stagione. Per esempio in primavera si possono ammirare enormi distese di tulipani. È anche disponibile un trenino che, nel giro di circa 30 minuti, ti fa percorrere i 7 chilometri del parco.

Puoi anche usufruire dell’audioguida, per saperne di più su tutte le caratteristiche di questo fantastico luogo, oppure puoi prendere a noleggio delle bici, per fare delle passeggiate lungo i sentieri.

Un safari al Parco Natura Viva

Chi ama la natura ha tante occasioni per divertirsi insieme al Lago di Garda. Infatti ti vogliamo suggerire anche un itinerario che puoi compiere se ami in particolare gli animali.

Puoi fare a questo proposito un safari al Parco Natura Viva. È un parco zoologico che si configura come un’area protetta per alcune specie minacciate. Puoi trovare sia animali autoctoni che specie esotiche.

Un giro in barca

L’ideale per un weekend romantico al Lago di Garda sarebbe anche fare un giro in barca, percorrendo degli itinerari tutti da vedere e da scoprire. In effetti fare un giro di barca è davvero qualcosa all’insegna del romanticismo.

Ci sono molti itinerari che possono essere seguiti, in modo da visitare diverse località famose. Per esempio puoi visitare la cittadina di Desenzano, Sirmione con le Grotte di Catullo. Puoi recarti a Gardone Riviera, per vedere il Vittoriale degli Italiani.

Inoltre puoi arrivare fino alla cittadina trentina di Riva, per vedere uno dei punti più affascinanti del Lago di Garda.