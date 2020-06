Gli Ncc ripartono dopo il Ground Zero. Tiziano Merlin: “E’ un lavoro di passione, circoliamo in tutta Europa”

Il Coronavirus ha messo in ginocchio una categoria, quella degli Ncc, che dopo il ground zero dovuto alla pandemia, guarda al futuro con tanta voglia di ripartire, di tornare a macinare chilometri per l’Italia e per l’Europa. Nonostante tutto, più forti di ogni difficoltà.

Dire “noleggio con conducenti” a Torino vuol dire parlare di Tiziano Merlin, figura storica della categoria. Con oltre 40 anni di esperienza sul campo, infatti, l’imprenditore è senza dubbio uno dei conducenti più longevi in città e non solo. La ricetta per andare avanti? La passione per un lavoro tramandato anche ai figli, per portare avanti quella che è una vera e propria tradizione famigliare.

Ogni giorno, prima della pandemia, Tiziano Merlin era solito partire dalla propria rimessa per mettersi a disposizione delle esigenze dei suoi clienti, spesso provenienti da grandi aziende. “Il servizio viene svolto partendo dalla nostra rimessa, andando a prendere il personaggio e stare a disposizione, portandolo in qualsiasi luogo d’Italia e d’Europa” spiega l’imprenditore.

Autonoleggio Desantis

Email: info@autonoleggiodesantis.it

011 .722686

Via Nicomede Bianchi 103, 10146 Torino

Eurotouring

+390113498072

info@eurotouringbus.com

Via Giotto 15/17, 10092 Beinasco (TO)

Lo incontriamo sotto la Regione Piemonte, pronto a portare all’attenzione della Giunta Cirio le perplessità di un’intera categoria di lavoratori fermi dallo scorso 20 febbraio a causa del Coronavirus: “Le ho vissute tutte, ma una cosa così non me la sarei mai aspettata. Siamo davanti alla Regione per chiedere un aiuto serio per mandare avanti la nostra categoria, per dare fiducia ai nostri ragazzi. A chi ha iniziato adesso a fare questo mestiere. Io ho sette dipendenti, ci sono tante persone che hanno problemi ad arrivare a fine mese”.

Le richieste sono chiare: “Chiediamo un contributo sulle tasse, sulla posticipazione dei leasing, siamo stati dimenticati” racconta Tiziano Merlin. Il suo desiderio più grande? Vedere i figli e i nipoti portare avanti la tradizione di famiglia: “Tutto quello che ho trasmesso ai miei figli che fanno questa attività non vedo come loro possano trasmetterlo ai loro di figli, in queste condizioni”.

Una soluzione viene proposta da Luigi Fusco (Eurotouring Srl): “Le procedure devono essere più snelle. Se si decide di dare della liquidità alle aziende, che si faccia in tempi brevi. Velocemente. Altrimenti arriviamo a fine anno portando i libri in tribunale e chiudiamo, non si può andare avanti così”.

“Dalla vettura al bus, questo è un lavoro di passione: noi viviamo e circoliamo in tutta Europa. E’ come avere un grande panorama davanti e percorrerlo. Tolto questo ci tolgono tutto” ribadisce Merlin. Passione, tradizione, e sburocratizzazione per tornare a macinare chilometri e chilometri alla guida. La ricetta per far ripartire la categoria degli Ncc dopo il Ground Zero.