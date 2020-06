Collezione abbigliamento moda mare donna Yamamay 2020: i capi più interessanti

L'abbigliamento mare donna Yamamay è una linea disegnata per vivere l'estate con praticità ed eleganza. La collezione è dedicata alla donna moderna, dinamica ed estroversa, che ama passare frizzanti giornate estive sia in città che in riva al mare. L'abbigliamento estivo donna del brand segue perfettamente i movimenti del corpo, valorizzandoli e lasciando spazio alla gioia di vivere e al divertimento. L'abbigliamento donna estivo è quello giusto per lanciarsi alla scoperta di angoli di paradiso e godersi la brezza del mare. Eleganti colori e raffinate fantasie caratterizzano i capi della linea mare Yamamay. La sinuosità delle forme espresse dai capi moda mare sottolinea in maniera impeccabile la femminilità innata, accarezzandone dolcemente le forme. Gli abiti da mare si incastonano perfettamente in un raffinato guardaroba composto da capi dallo stile casual e non solo.

Nautical Routes: andando incontro alla brezza marina

Il tessuto Denim, con cui viene realizzata la collezione Nautical Routes, assicura freschezza e comfort durante le calde giornate estive. L'elevata traspirabilità del tessuto, infatti, permette alla donna attiva e dinamica di essere sempre a posto con sè stessa. Gli abiti da mare che fanno parte di questa linea possono essere facilmente abbinati tra loro per creare lo stile che rispecchia le proprie aspirazioni. La tutina, in particolare, è il capo che meglio può essere indossato durante una passeggiata oppure per fare shopping in qualche caratteristica località di mare. Il top della linea Nautical Routes, invece, garantisce la cattura dei raggi solari poiché lascia scoperte le spalle per godersi tutti il calore dell'estate. Un completo sportivo come la blusa e i pantaloncini realizzati in cotone e poliestere è ideale per una corsa o lo jogging. Allo stesso concept appartiene anche l'abito mare Nautical Routes, ideale come copricostume per andare in spiaggia o in piscina. La camicia in denim, infine, è il must have dell'abbigliamento casual donna estivo che non deve mancare in guardaroba. Il navy è la tinta che fa da filo conduttore a tutta la linea.

Linea Afripedia: vestiti da mare dallo stile unico

La linea Afripedia è dedicata alla donna che vuole mantenere il suo stile ricercato anche nella moda mare. Questa collezione di abiti da mare Yamamay è realizzata con cura e scelta del dettaglio, partendo dal tessuto fino ad arrivare agli accessori. I colori e le fantasie utilizzati si ispirano alla natura selvaggia richiamando eteree tonalità che compongono stampe animalier e floreali. Gli abiti da mare Afripedia includono gonne, casacche, shorts, pantaloni e caftani che hanno come filo conduttore la morbidezza e la fresca setosità delle fibre estive. Il pantalone lungo, ad esempio, è realizzato in georgette con un modello contemporaneo che si avvita attraverso laccetti ai fianchi. Per la donna amante degli abiti è consigliato provare la fluidità del vestito da mare con scollo a V. Un passepartout è sicuramente la maglietta in viscosa, disponibile in diversi colori, che si può abbinare indifferentemente sia alle gonne che ai pantaloni della linea. Infine, di grande effetto è il kaftano animalier considerato il principe degli abiti da mare.

Le più belle fantasie: Deco Lux, Resort e Diving Glitz

Gli abiti da mare Yamamay si caratterizzano per i colori e le forme geometriche che spiccano sui capi. Essi esprimono la voglia di mare, sole e libertà tipici dell'estate. L' abbigliamento mare donna Yamamay include pantaloni lunghi in ciniglia e felpe. Le fantasie si ispirano al mondo vegetale per mettere in evidenza lo stile glamour anche nei momenti di relax. Tra gli abiti da mare a fantasia fa capolino anche lo stile etnico del caftano copricostume. Per la sera non manca la tuta nera con profonda scollatura a V e dalla linea morbida e sinuosa che assicura un'eleganza sexy e raffinata.