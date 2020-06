Riapre la Cinémathèque de Nice: quindici giorni di grandi film

Riaprono i cinema in tutta la Francia e la Cinémathèque de Nice non manca certo l’appuntamento dando il benvenuto dal 22 giugno per condividere ancora una volta la gioia di vedere i film sul grande schermo.

Una riapertura a tempo, per due settimane , prima della tradizionale chiusura annuale per l'estate.

Il programma propone di continuare la programmazione della Cinémathèque, che è in corso dallo scorso marzo, in omaggio al defunto Kirk Douglas, la fine della retrospettiva dell'irriverente Lars von Trier, le prime opere del regista cecoslovacco Milos Forman prodotte prima del suo esilio negli Stati Uniti.

Inoltre due grandi classici e film recenti in gran parte inediti a Nizza.

Un programma ricco ed eclettico, norme sanitarie che assicurano piena sicurezza consentono di assaporare la gioia di trovare le migliori condizioni per assaporare un film trasformando la riapertura in un vero festival del cinema.

Il prezzo del biglietto è di 3 euro e 5 film costano 12 euro, Sconti per studenti

Il programma completo dei film in programma dal 22 giugno al 7 luglio 2020 alla Cinémathèque de Nice, che si trova sull’ Esplanade Kennedy 3, è allegato al fondo di questo articolo.