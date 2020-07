Inizia col botto il “mercato” dell’OGC Nice

Dopo aver raggiunto il quinto posto in classifica generale nel recente torneo di Ligue 1, chiuso anticipatamente e deciso in base ad una media ponderata, l’OGC Nice attende le due finali di Coppa (France e Lega) per sapere se parteciperà o meno all’Europa League.

Intanto è partita una campagna acquisti che vede il club nizzardo estremamente attivo, con arrivi di giovani speranze e di “mature” certezze che, nei propositi del Presidente Jean Pierre Rivère e dell’allenatore Patrick Vieira, dovrebbero avvicinare i rossoneri alle due squadre “faro” del torneo francese, il Paris Saint Germain e l’Olimpique Marsiglia.

Fino ad ora sono stati ingaggiati e presentati ufficialmente, cinque nuovi atleti.

Si tratta di

Morgan Schneiderlin, 30 anni, centrocampista, francese, proveniente dall’Everton Football Club avrà il compito di svolgere il ruolo di regista in campo.



Amine Gouiri, 20 anni, centravanti, francese, proveniente dall’Olympique Lyonnais

E’ un giovane di grandi qualità, in grado di coprire un po’ tutti i ruoli in attacco.



Flavius Daniliuc, 19, difensore centrale, austriaco, proveniente dal Bayern Monaco. E’ un altro giovane che è dotato di notevoli qualità tecniche, un vero mago nell’anticipare l’avversario.

Hassane Kamara, 26 anni, laterale sinistro, francese, proveniente dallo Stade de Reims. E’ un ottimo terzino sinistro con caratteristiche offensive, dotato di grandi qualità tecniche è in grade di inserirsi velocemente nel gioco offensivo “partendo da dietro”.



Robson Bambu, 22, difensore centrale, brasiliano, proveniente dal São Vicente

Seguito da tempo, è aggressivo, rapido e sa dare velocità alla palla: dovrebbe rivelarsi un vero “perno” nel gioco del Nizza.

Ieri sera, nella prima uscita precampionato, l'OGC Nizza é stato sconfitto per 1 a 0 a Lione, contro una squadra che si sta preparando per due importanti sfide: con la Juventus alla ripresa della Champions e col Paris Saint Germain nella finale di Coppa di Lega (31 luglio). I padroni di casa si sono aggiudicati l'incontro grazie ad un rigore realizzato nei prini minuti, ma la prestazione dell'OGC Nice é apparsa incoraggiante.