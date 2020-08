Dalla Riviera di Mentone alla Valle delle Meraviglie: una destinazione ricca di emozioni

Quest'estate, la Comunità della Riviera francese e il suo Ufficio del Turismo hanno presentato, con il sostegno della città di Mentone, la prima campagna di comunicazione delle destinazioni Mentone, Riviera e Merveilles.

Da giugno a fine agosto, questa operazione di promozione turistica ha svelato tutte le ricchezze della Riviera francese. E' stata realizzata una massiccia campagna pubblicitaria in tutto il sud della Francia, che ha occupato in totale oltre 1.500 spazi pubblicitari tra Marsiglia, Nizza, Cannes e Mentone ... Immagini che rappresentano otto emozioni proprie del patrimonio naturale, architettonico, culturale e storico. La Riviera francese ha così rivendicato di essere una fonte di vivacità, autenticità, meraviglia, evasione, emozioni, seduzione, sensazione e serenità.

In Riviera tutto è emozione

Dai manifesti di grande formato, lavorati nello spirito dei diari di viaggio e lasciando un grande spazio all'immaginazione, la destinazione Mentone, Riviera e Merveilles, ha effettivamente mostrato una nuova prospettiva. Quella delle emozioni che offre un soggiorno in uno dei quindici comuni del territorio.

Otto elementi visivi e otto emozioni, quindi! Per vivere il 100% delle vacanze in Riviera. Oltre a vantare le risorse e la ricchezza del territorio, questa campagna ha messo in evidenza le sue caratteristiche iconiche: il centro storico di Mentone e l'Esplanade des Sablettes, il fascino del panorama dal villaggio di Roquebrune, i villaggi arroccati, la serenità dal monastero di Saorge, il brivido delle attività all'aria aperta nella valle del Roya o la sensazione di libertà di fronte ai magnifici paesaggi della Valle delle Meraviglie. Tante sorprese che dimostrano il carattere eccezionale della Riviera francese a cavallo tra il Mediterraneo, le Alpi e l'emozione.

Disponibile anche alla radio, sulla stampa locale, su cartoline e poster, questa campagna rappresenta solo l'inizio, per aumentare l'attrattiva del territorio. Inoltre, le comunità vicine, i professionisti del turismo, tra cui albergatori e ristoratori del territorio di Mentone, hanno accolto con favore questa iniziativa. Una prima esperienza che dovrebbe presto essere seguita da una serie di nuove azioni, questa volta al di fuori della Regione Sud e del confine italiano.