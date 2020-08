Tanti oggetti, tante curiosità: i marché à la brocante di questo week end in Costa Azzurra

Anche in questo fine settimana i marché à la brocante animano le strade, le piazze e i quartieri della Costa Azzurra. Vide grenier e dei mercatini delle pulci danno il segno tangibile della voglia di ricominciare e si riaprire ad una tradizione che, per la Costa Azzurra e le Alpi Marittime, è anche cultura, tradizione e folklore.



Montecarlonews propone una carrellata di quelli che si svolgeranno nel week end tra il 21 e il 24 agosto 2020.

Antibes

Brocante professionnelle de la brague

Brocante

Venerdì 21 agosto 2020

177, Route De Biot Brocante professionnelle de la Place Nationale

Brocante professionnelle de la Place Nationale BrocanteSabato 22 agosto 2020 Rue Georges Clemenceau Juan-les-Pins