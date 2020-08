La Monaco Media Library riapre da lunedì 24 agosto, spazio a tutti gli utenti

Dalla riapertura della Monaco Media Library a giugno, le registrazioni, il prestito e la restituzione dei documenti sono stati nuovamente possibili in loco. Tutto ciò nel rigoroso rispetto delle istruzioni sanitarie: indossare una maschera, disinfettare le mani all'ingresso dei siti, rispettare le distanze fisiche e il numero limitato di persone e la durata del soggiorno.

Da lunedì 24 agosto, la Monaco Media Library sta facendo un altro passo in avanti per riprendere le sue attività riaprendo gli spazi di lavoro e di consultazione. Da quel momento in poi, gli utenti saranno nuovamente in grado di stabilirsi consultare i documenti - soggetto a disponibilità e in conformità con le misure sanitarie.

Si segnala inoltre che è ancora disponibile il servizio di consegna documenti a domicilio per le persone residenti nel Principato ma con difficoltà di spostamento.

Per informazioni, la Biblioteca Louis Notari mantiene i suoi orari estivi:

- lunedì, mercoledì e venerdì: 13:00 - 18:30

- Martedì e giovedì: 9:00 - 13:00

- Sabato: dalle 10:00 alle 13:00 (dal 5 settembre)

La videoteca Sonothèque è aperta nei seguenti giorni e orari:

- lunedì, mercoledì e venerdì: 15:00 - 19:00

- Martedì e giovedì: 10.00 - 14.00

Quanto ai due siti della Gioventù, la Biblioteca della Principessa Carolina e la Biblioteca dei Giochi, riapertura prevista per il 31 agosto solo per il prestito di documenti.

Informazioni: www.mediatheque.mc