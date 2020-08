Nizza, due nuove linee tramviarie e un “super bus” elettrico rivoluzioneranno i trasporti

La capacità di chi amministra si misura dal saper guardare avanti, immaginare il futuro e, se possibile, guidarlo.

E’ quanto sta avvenendo a Nizza dove, in piena epidemia, quindi con i trasporti pubblici “sotto tensione” per i legittimi timori di chi li deve utilizzare, si guarda avanti e si progettano tre nuove linee che, nei prossimi anni, dovrebbero modificare ulteriormente il sistema dei trasporti fra la città e il suo hinterland ed anche la geografia del centro cittadino.

Così sono stati annunciati tre nuovi progetti destinati a rivoluzionare i trasporti ed anche a modificare sensibilmente i flussi delle persone.

Un “super bus elettrico” in Gambetta

Boulevard Gambetta è un’arteria importante del centro cittadino, collega a Nord il vecchio stadio del Ray alla Promenade des Anglais ed ha conosciuto, nel corso degli ultimi mesi, una profonda trasformazione con la limitazione del traffico veicolare tra Avenue de Thiers e il mare con la creazione di piste ciclabili al centro della carreggiata.

Ora entra in sperimentazione un “super bus” elettrico che collegherà l’ex stadio e Place Fontaine-du-Temple alla stazione della linea 2 del tram di Alsace Lorraine a pochi passi dal mare.

Un sistema che dovrebbe assicurare lo spostamento di oltre 30 mila persone al giorno, alleggerendo la parallela ligne 1 del tram affollata da 100 mila passeggeri ogni giorno ed anche rivitalizzare il quartiere che è urbanisticamente molto interessante.

La sperimentazione del bus elettrico è destinata a partire a breve e i mezzi, della lunghezza di 18 metri, una volta in funzione, assicureranno il trasporto di 157 persone a corsa.