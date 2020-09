Le opere di ARTMOR1sui muri delle Puces de Nice

Dal 2017, dei pannelli sono stati installati sulle facciate esterne delle Puces de Nice per ospitare delle “mostre effimere”: in questo momento è la volta delle opere di ARTMOR1 dal titolo "Art Make One Right".

Romain, il cui nome d'artista è ARTMOR1, è, da due anni e mezzo, un autodidatta nella pittura.

Crea dipinti attraverso un sistema di stampi posizionando diversi strati di colori come farebbe un serigrafo. Gli piace lavorare sul tema dell'infanzia che rappresenta con il suo simbolismo la fragilità, l'incuria, il futuro, così come sul tema delle personalità che ispirano la sua vita quotidiana come Agnès Varda, Romain Gary, Serge Gainsbourg.



L'obiettivo dell'artista è quello di promuovere la street art trasmettendo emozioni, idee o semplicemente una sensazione. Per lui, si tratta di mostrare che la street art non è solo una carta colorata o graffiti sui muri.



La mostra, che esce dalla solita cornice della galleria, con le opere visibili a tutti quelli che passano per strada, sarà visibile fino a quando gli elementi naturali e il passare del tempo lo consentiranno.



Le Puces de Nice si trovano sul Quai Lunel al Porto di Nizza.