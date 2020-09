Ligue 1: corre il Rennes, solo in testa, vince il Monaco, pareggio per il Nizza

A Lille e Rennes si stanno scrivendo alcune belle pagine di questo inizio torneo di Ligue 1. Attendersi un bell’inizio di torneo dalle due squadre “gemelle”, da anni ormai ai vertici della classifica, era nelle previsioni della vigilia, ma dal dire al fare spesso la distanza è lunga.

In questo caso, invece, le due squadre continuano ad inanellare vittorie e il Rennes guida, da solo, la classifica generale con 4 vittorie ed un pareggio.

Non era scontata l’impresa per il Rennes che scendeva in campo a Saint Etienne contro i comprimari, ma 3 reti hanno chiarito quali siano le concrete ambizioni della squadra bretone.

Il Lille, a sua volta, ha risposto battendo nettamente il Nantes (prossimo avversario del Nizza).

Chi invece non riesce a trovare la giusta carburazione è il Marsiglia che ha rischiato addirittura di perdere in casa col Metz, pareggiando solo al 95° negli ultimi istanti di gara.

Il Nizza, sceso in campo a Bordeaux all’ora di pranzo, ha perso una grande occasione per guadagnare tre punti e, nonostante due traverse ed un palo, si deve accontentare di un punto, ma registra una ripresa di tono e di risultarti dopo le due sconfitte consecutive.

Vittoria, abbastanza sofferta per il Monaco, opposto, in casa, allo Strasburgo: due espulsioni nella seconda parte della gara hanno fatto correre il rischio di compromettere il risultato per la squadra del Principato.

Vittoria interna, pure, per l’Angers sul Brest, mentre il Nimes impone il pareggio al lanciato Lens (tra l’altro altra rete dell’ex nizzardo Ganago) e si dividono pure la posta Digione e Montpellier e Lorient e Lione.

Ieri sera, infine, il Paris Saint Germain ha avuto vita facile a Reims, dove ha vinto grazie ad una doppietta di Icardi su assist, entrambe le volte, di Mbappe: la corrazzata ha ripreso il mare!

Giovedì 1° ottobre e venerdì 2 ottobre inizierà il percorso europeo delle squadre francesi (tra le quali il Nizza impegnato in Europa League) con i sorteggi dei gironi.

Queste le squadre francesi impegnate nei due tornei:

Champions :

Paris Saint Germain (fascia 1 di sorteggio)

Marsiglia (fascia 3 di sorteggio)

Rennes (fascia quattro di sorteggio)

Europa League

Lille

OGC Nice