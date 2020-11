L'affaire Briatore e Gregoraci con il loro accordo segreto

Le rocambolesche vicende sentimentali di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno appassionato milioni di italiani e di cittadini del Principato di Monaco, loro luogo di residenza anche se solo per alcuni periodi dell’anno, nel corso degli ultimi anni.

I due, divisi da una significativa differenza di età (30 anni esatti), sono sempre stati uniti da un profondissimo affetto che ha rapidamente fatto passare in secondo piano le chiacchiere malevole sulla loro relazione. Lui conosciuto principalmente per essere stato team manager in Formula 1 e per essere a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Billionaire Life, mentre lei per essere una soubrette della televisione italiana.

I due si sono sposati nel 2008 e nel 2010 hanno ampliato la famiglia con la nascita di Nathan Falco. Il bambino è amatissimo da entrambi i genitori e assomiglia in maniera impressionante al padre Flavio.

Purtroppo nel Dicembre 2017, cioè a quasi 10 anni dalle nozze, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono seduti davanti ai propri legali e hanno firmato i documenti per il divorzio.

Natale era passato da pochissimi giorni e sembrava che fosse stata messa per sempre la parola fine a una delle storie familiari più famose d’Italia anche se, nel corso del primo lockdown, i due sembravano essere riusciti a ricostruire una profonda e serena armonia familiare.

Da quella data sono passati quasi 3 anni e, secondo le voci che stanno circolando tra i bene informati, proprio 3 anni era il periodo di tempo previsto da un accordo segreto tra Flavio ed Elisabetta.

A quanto rivelato recentemente da Alfonso Signorini, infatti, pare che i due ex sposi si fossero impegnati a non farsi vedere pubblicamente insieme ad altri compagni ufficiali. Il momento della “libertà” è quasi giunto e la Gregoraci potrebbe finalmente cominciare a frequentare pubblicamente Pierpaolo Petrelli, il concorrente del Grande Fratello per cui ha manifestato in queste settimane un’attrazione particolare.

Chissà come prenderebbe quest’eventualità Flavio Briatore, soprattutto considerando che l’ultimo anno è stato estremamente difficile per lui. A parte le perdite economiche dovute alle chiusure imposte dal lockdown, è anche risultato positivo al Covid-19 anche se poi è guarito senza troppe complicazioni.

