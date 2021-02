Numeri e statistiche economiche del Principato di Monaco? Ci pensa l'IMSEE, che ha compiuto 10 anni

L'IMSEE, l'Istituto monegasco di statistica e studi economici e il Consiglio scientifico di statistica e studi economici ha compiuto 10 anni.

Nato il ​​24 gennaio 2011 con la missione di promuovere la conoscenza dell'ambiente economico e sociale del Principato, l'IMSEE, sin dalla sua creazione, ha istituito un sistema informativo statistico, dotato di classificazioni internazionali, che consente di analizzare l'attività economica del Principato e la sua evoluzione e di collocarlo in relazione ad altri paesi. Pertanto, da 10 anni, IMSEE si impegna a fornire al Governo del Principe e al pubblico in generale indicatori chiari e precisi, prodotti da personale competente nel rigoroso rispetto dei propri principi etici e con completa indipendenza professionale. Questo lavoro contribuisce pienamente allo sforzo comune di attrattiva e di informazione delle politiche pubbliche.

In 10 anni, IMSEE ha pubblicato 102 focus settoriali o tematici, 67 bollettini economici trimestrali, 62 barometri del commercio al dettaglio, 45 osservatori, 10 Monaco In Figures, 10 rapporti sul PIL. A questo lavoro si aggiungono quelli del Population Census (2016), il completamento del sondaggio ESPAD per due volte, gli studi relativi alle abitazioni, alla popolazione, ai benefici economici del Grand Prix e molti altri soggetti. ...

Per maggiori informazioni https://www.imsee.mc