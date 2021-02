A Ventimiglia ha aperto il Compro Oro CASH & GOLD!

Ha aperto a Ventimiglia in via Cavour 49B, centralissimo (a fianco di Primadonna) il nuovo Compro Oro del Gruppo Ferrari Oro, già leader nel settore in Liguria e Nord Italia, denominato CASH & GOLD.

Questo nuovo negozio, è Operatore Professionale in Oro autorizzato dalla Banca d’Italia, e pur essendo soprattutto specializzato nella compravendita di oro nuovo e usato e da investimento, vuole essere un sito più raffinato, una vera e propria gioielleria di alto livello, dove poter trovare gioielli nuovi e d'occasione a prezzi competitivi.

Cash & Gold rappresenta lo specialista per eccellenza del settore.

Presente con oltre 10 punti vendita tra Genova, Sanremo, Ventimiglia e Vallecrosia, amplia il proprio core business, legato al compro oro, con la vendita anche di, gioielli nuovi e rigenerati, orologi preziosi e di prestigio e anche diamanti blisterati certificati da investimento, lingotti e monete d'oro.

Il nuovo negozio si rivolge anche ad una clientela sofisticata che sia alla ricerca di preziosi raffinati, oggetti firmati e orologi prestigiosi come Rolex, Cartier, Iwc, Panerai, Audemars Piguet, Bulgari, Frank Muller, ecc. ma sempre tutto a prezzi super vantaggiosi e di occasione!!!

Tutti gli oggetti preziosi che troverete presso CASH & GOLD sono stati selezionati secondo i più severi controlli di qualità per assicurare al cliente solo prodotti di altissima fattura!

Si potranno inoltre creare gioielli su richiesta avvalendosi di Maestri Orafi di Valenza.

Ultima novità inoltre, è l’acquisto e la vendita di borse di lusso nuove e d’occasione come Louis Vuitton, Hermes, Dior, Fendi, ecc.

Sarete accolti da personale qualificato e professionale che si avvale anche di valutazioni e collaborazioni fatte da esperti del settore in oro e gioielli prestigiosi.

Il negozio Cash & Gold effettua orario continuato dalle 9 alle 19 dal lunedi al sabato.

PER INFORMAZIONI VISITARE IL SITO www.comprorogenova.it