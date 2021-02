Sanremo: l'urlo di Munch diventa gioiello alla Gioielleria Davide Currado

Nella vetrina della Gioielleria Davide Currado di Via Matteotti 35 a Sanremo, pochi giorni fa è comparso un monile un po' diverso dal solito: si tratta della riproduzione dell'Urlo di Evard Munch, uno dei dipinti più famosi al mondo ed è stato realizzato a Valenza.

L'ineguagliabile tecnica dei maestri orafi della Gioielleria DAVIDE CURRADO ha consentito al gioiello di prendere forma con 1189 pietre preziose incastonate su oro bianco 18 carati, 188 ore di lavoro e un opera omnia di selezione delle gemme preziose.

“Per realizzare un opera del genere - ha spiegato Davide Currado, titolare della gioielleria - non basta la passione, servono grande tecnica e parecchie migliaia di carati di gemme preziose così da riprodurre al meglio le sfumature dei colori e le proporzioni. Ispirarsi ad un dipinto realizzato a pastello su un cartone di 91x73,5 centimetri e riprodurlo su oro con pietre preziose tagliate a brillante rotondo in uno spazio di poco meno di 5 centimetri sembrava impossibile ed è proprio per quello che ho deciso di provarci”.

Il gioiello, nato dalle esperte mani dei maestri orafi della Gioielleria Davide Currado e prodotto in unico esemplare, rimarrà esposto nella vetrina della gioielleria fino al 27 marzo.

Andrea, il direttore della boutique, accoglierà chi vorrà visionarlo di persona, spiegando tutti i passaggi tecnici e le curiosità legate alla sua creazione.

Il prezzo? É l'unico dettaglio che rimarrà sconosciuto in quanto questo gioiello non sarà destinato alla vendita ma entrerà nella collezione privata dell'azienda.