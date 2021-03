Bimba in difficoltà, l'Ordre des Templiers de Jerusalem di Monaco riesce ad intervenire e dare una speranza

Una famiglia ligure con una bambina piccola a rischio di vita, che necessitava della somministrazione di un farmaco non più disponibile nelle strutture ospedaliere italiane, ha fatto una richiesta di aiuto.

Annarita Bartolomasi, Domizio Cipriani, ed il Prof. Costantino Mazzanobile d'Aragona tramite l'istituzione umanitaria Monégasca, Ordre des Templiers de Jerusalem, ed i suoi dipartimenti esteri, hanno reperito il farmaco per la bambina, grazie anche al prezioso aiuto del Dr Robert Weber.

Con immensa gioia oggi , è stata richiesta la visita e la presa in carico per le cure in due ospedali francesi. Risposte positive sono già arrivate dal professore di neurologia dell'ospedale "Femme mére d'enfant" di Lyon specializzato in malattie genetiche. La famiglia avrà tutto spesato a Lyon tramite una associazione che dispone di un albergo per le famiglie con i piccoli degenti, ed il farmaco sarà fornito in seguito alla struttura sanitaria italiana per garantire il mantenimento della cura.

"Soddisfatti di essere riusciti ad aiutare la famiglia, tramite un intervento coordinato delle nostre istituzioni Monégasche, Francesi ed Italiane." affermano Annarita Bartolomasi, Domizio Cipriani, ed il Prof. Costantino Mazzanobile d'Aragona