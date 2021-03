Monaco Economic Board (MEB) porta le imprese in India per nuovi business, si comincia con il virtuale

Il Monaco Economic Board (MEB) ha visitato l'India come parte di una e-Mission economica organizzata sotto l'egida dell'Ambasciata di Monaco in India e in collaborazione con l'Ambasciata dell'India in Francia e Monaco.

Per l'allestimento di questo evento, il MEB ha lavorato in stretta collaborazione con la Camera di commercio e industria franco-indiana (IFCCI) e ha anche beneficiato del sostegno dell'Ufficio per la promozione del Principato di Monaco in India.

Dopo la Russia dello scorso novembre, i risultati ottenuti da questa seconda e-Mission sono più che convincenti. Questa operazione è stata la continuazione del viaggio compiuto dal MEB nel 2019 a Nuova Delhi sulla scia della visita ufficiale di SAS il Principe Alberto II in India. In questa occasione, il MEB ha stabilito i primi proficui contatti con i suoi diversi interlocutori in loco sottoscrivendo accordi di partnership. Sono state organizzate sessioni di incontro individuali per gli imprenditori monegaschi che avevano effettuato il viaggio.

Questa seconda missione in India, virtuale ma altrettanto fruttuosa, si è svolta in due fasi. In apertura, un forum scandito da discorsi di benvenuto e presentazioni economiche bilaterali ha permesso agli imprenditori di scoprire i punti di forza dei due Paesi che, nonostante le loro differenze, hanno grandi complementarità per potenziali scambi. L'Ambasciatore dell'India, S.E. Mr. Jawed Ashraf, nonché personalità economiche si sono concentrate su settori promettenti come la finanza, l'innovazione, le energie rinnovabili e il commercio per i partecipanti monegaschi. Un panorama macroeconomico e il quadro normativo per la stipula di accordi con società indiane sono stati presentati in particolare da un analista di Crédit Agricole a New Delhi, in partnership con Crédit Agricole de Monaco. Questo forum, che era e rimane accessibile a tutti, dovrebbe essere esaminato sul sito MEB .

Nella seconda parte, le 13 imprese monegasche rappresentate da 19 leader hanno potuto beneficiare di incontri individuali mirati, grazie al prezioso lavoro svolto con l'IFCCI a monte. Sono stati realizzati una cinquantina di colloqui di lavoro, con per ciascuna azienda associata, il supporto di un moderatore tecnico e la possibilità di avere un traduttore. Come durante la prima e-Mission, allo Yacht Club de Monaco è stato organizzato un pranzo con i partecipanti e alla presenza di Patrick Médecin, Ambasciatore di Monaco in India, prima dell'evento e una sessione di debriefing dopo l'ictus. In questa occasione le testimonianze sono state particolarmente positive e promettenti. Secondo i dati dell'indagine di soddisfazione distribuita ai partecipanti, il 90% dei contatti stabiliti era di qualità soddisfacente o molto soddisfacente e più della metà di questi stessi contatti mostrava un forte potenziale di business.

Per Guillaume Rose, Direttore Generale Esecutivo del MEB “Il successo di questa e-Mission è andato oltre le nostre aspettative. Questo successo ci conferma nell'idea che dobbiamo continuare questo tipo di operazione, anche dopo la crisi pandemica, oltre alla trasferta in loco che resta insostituibile ".