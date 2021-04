Voglia di mare e di spiaggia, ma cosa si può fare?

Adesso comincia a far caldo, le restrizioni sugli spostamenti, almeno di giorni, sono state attenuate e quindi ci si può permettere almeno un po’ di tintarella sulla spiaggia e tentare un tuffo in mare, anche se la temperatura dell’acqua, intorno ai 14 gradi, lo sconsiglierebbero.

Un po’ d’informazione, dunque, per comprendere cosa si possa fare sulla spiaggia e cosa sia vietato.





L’orario

In spiaggia si può andare dalle 6 alle 19, poi scatta il coprifuoco. La sanzione per i ritardatari è di 135 euro, per i recidivi si può giungere fino a 3.750 euro.



Si può mangiare in compagnia?

La risposta è affermativa, ma il numero deve essere limitato ad un massimo di sei persone che rispettino in ogni caso la distanza personale di almeno un metro. Per fortuna le spiagge adesso non sono affollate, quindi rispettare la regola on è difficile…basta volerlo! La sanzione per chi non rispetta è sempre la stessa: 135 euro oltre al pranzo o alla merenda serale di traverso.



Si può terminare la giornata con un aperitivo prima di lasciare la spiaggia?

Assolutamente no. Il consumo di alcolici è vietato in tutti gli spazi pubblici, quindi anche sulle spiagge. Esiste un’alternativa, quella dell’aperitivo analcolico. Anche in questo caso la multa è di 135 euro col rischio di non poter salire sulla propria auto per via dell’etilometro.