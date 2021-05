Tanti oggetti, tante curiosità: i marché à la brocante in Costa Azzurra

Tornano in questo fine settimana i marché à la brocante che animano le strade, le piazze e i quartieri della Costa Azzurra. Vide grenier e mercatini delle pulci danno il segno tangibile della voglia di ricominciare e si riaprire ad una tradizione che, per la Costa Azzurra e le Alpi Marittime, è anche cultura, tradizione e folklore.



Montecarlonews propone una carrellata di quelli che si svolgeranno tra il 27 maggio e il 31 maggio 2021, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

Antibes

Brocante professionnelle de la Place Nationale à Antibes

Brocante

Giovedì 27 maggio e sabato 29 maggio 2021

Rue Georges Clemenceau, Juan-les-Pins



Vide-Grenier Antibes Land à Antibes

Vide-greniers et marché aux puces

Sabato 29 maggio e domenica 30 maggio 2021

Route de Biot



Vide grenier la brague

Vide-greniers et marché aux puces

Sabato 29 maggio e domenica 30 maggio 2021

Avenue Mozart



Cannes

Marché antiquités et brocante à Cannes

Sabato 29 maggio e domenica 30 maggio 2021

Les Allées



Brocante Forville

Brocante

Lunedì 31maggio 2021

5-11 Rue du Marché Forville



La Trinité

Fete de la Sainte Trinité

Vide-greniers et marché aux puces

Sabato 29 maggio e domenica 30 maggio 2021

Rue de l'Hôtel de Ville



Le Bar-sur-Loup

Vide-greniers des Absolues Amazones

Vide-greniers et marché aux puces

Domenica 30 maggio 2021

La Papeterie



Le Tignet

Vide Grenier Market

Vide-greniers et marché aux puces

Domenica 30 maggio 2021

Chemin du Flaquier Nord



Mandelieu-la-Napoule

Brocante Vide-greniers

Vide-greniers et marché aux puces

Domenica 30 maggio 2021

Avenue de Saint-Exupéry Les Tourrades



Menton

Brocante - Antiquités - Collections Brocante Professionel

Venerdì 28 maggio e domenica 30 maggio 2021

Promenade du Soleil

Esplande Françis Palmero



Nice

Les Puces de Nice à Nice

Brocante

Giovedì 27 maggio , venerdì 28 maggio e sabato 29 maggio 2021

Quai de la Douane



Saleya à Nice

Brocante

Lunedì 31 maggio 2021

Cours Saleya, Vieux Nice



Saint-Vallier-de-Thiey

Vide-Grenier des JRV

Vide-greniers et marché aux puces

Sabato 29 maggio 2021

Saint-Vallier-de-Thiey



Vence

Vide grenier

Vide-greniers et marché aux puces

Domenica 30 maggio 2021

Place clemenceau cite historique



Villefranche-sur-Mer

Brocante Professionnelle du Jardin de l'Octroi à

Brocante

Domenica 30 maggio 2021

Avenue du Maréchal Foch

Jardins de l'Octroi



Brocante professionnel

Brocante

Domenica 30 maggio 2021

Place Amélie Pollonais



Villeneuve-Loubet

Vide grenier sur le parking du géant casino

Vide-greniers et marché aux puces

Domenica 30 maggio 2021

Route du Bord de Mer