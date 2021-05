Marineland riaprirà i battenti l’11 giugno

Un altro segnale per la Costa Azzurra del tentativo di tornare alla normalità: Marineland riaprirà l'11 giugno.

Dopo lunghi mesi di chiusura, durante i quali l’attività all’interno non è mai cessata, sia pure a porte chiuse, il parco che catalizza da sempre l’attenzione dei turisti presenti in Côte d’Azur, riprenderà le proprie attività.



Non saranno chieste, per accedere alla struttura di Antibes, particolari formalità: non sarà necessario né il pass sanitario, né un test negativo, ma, assicurano i responsabili di Marineland, il rispetto delle misure imposte dalla pandemia saranno rigorose.



Pascal Picot, direttore di Marineland, nell’annunciare la riapertura dell’11 giugno ha definito la riapertura: “Un sollievo per tutti quanti vi lavorano e per i visitatori, che ci hanno sempre sostenuto sulle reti sociali.

Siamo stati costretti ad adeguarci per continuare a trasmettere i nostri messaggi educativi e sensibilizzare sulla conservazione della biodiversità e, l’11 giugno, potremo finalmente riprendere pienamente le nostre attività, accogliere di nuovo fisicamente i nostri visitatori e ritrovare le dinamiche positive dello zoo, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti".