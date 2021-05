Da Martini Gas vasta gamma di gas, GPL e gas tecnici, per tutte le tipologie di utenze, dai privati alle grandi realtà

Da diversi anni, con cortesia e dedizione, Martini Gas si occupa della fornitura di bombole gas nella provincia di Imperia, e la lunga esperienza nel settore ne ha fatto un professionista qualificato e attento alle esigenze dei clienti.

Martini Gas anche quest'anno si impegna a offrire un servizio mirato a soddisfare tutte le esigenze del mercato in costante evoluzione. Oltre alla fornitura di gas si occupa anche di consulenza in ambito di sicurezza e antincendio nonché di fornitura e manutenzione di sistemi antincendio mobili e fissi. Per questo settore è attivo un servizio nella provincia di Imperia e Savona.

Lo staff dell'azienda viene costantemente aggiornato su tutte le novità del settore per garantire un servizio eccellente alla clientela e si avvale anche della collaborazione di aziende specializzate nella sicurezza dei luoghi di lavoro.

Si effettuano consegne di bombole in tutta la provincia di Imperia.

Per ulteriori informazioni:

Martini Gas di Nicola Martini

Via Levà, 95 - Arma di Taggia

Telefono: 0184 43240