Riprendono i collegamenti aerei di Emirates con Dubaï: dal 2 luglio sulla spiaggia con il naso all’insù!

Era il 22 marzo dello scorso anno e Montecarlonews così titolava: “Au revoir, mon ami. À bientôt: l’aereo più grande del mondo sospende i suoi viaggi, vittima di una password”.

La pandemia era appena iniziata, non si aveva ancora l’esatta dimensione di quello che il Covid 19 avrebbe provocato, ma le misure adottate per cercare di alzare una barriera di fronte all’avanzare del coronavirus fecero una vittima, il volo che univa Nizza con Dubaï.



Un volo atteso, tutti i giorni, all’ora di pranzo da centinaia di persone che, dalle spiagge, fotografavano il vettore più grande del mondo in fase di atterraggio sulla pista dell’aeroporto di Nizza.



Il 3 luglio 2017 Montecarlonews pubblicava un articolo intitolato: “Sopra gli ombrelloni delle spiagge di Nizza vola in più grande aereo passeggeri al mondo”: era dedicato all’A380, il più grande aereo passeggeri al mondo.

Ne riportiamo un brano: “Silenzioso e moderno si avvicina all’aeroporto da Sud Est e, quando è nei pressi della costa, si ha l’esatta percezione delle sue dimensioni.

L’A380 collega Nizza con Dubai una volta al giorno e, se il vento soffia dall’Italia, sorvola le spiagge di Nizza prima di atterrare all’aeroporto proprio in fondo alla baia.

Ha bisogno di poco più di 2.900 metri per decollare, meno del suo predecessore, il Boeing 777-300ER che, fino ad ora, aveva collegato la Costa Azzurra con il Dubai.

La compagnia è quella degli Emirates: a bordo il 44% di passeggeri in più.

E’ maestoso, quando sorvola le spiagge di Nizza: tante le persone col naso all’in su per guardarlo. Alcuni anche col binocolo”.



Sono trascorsi lunghi mesi, ma ora la buona notizia è giunta, comunicata da Emirates nelle scorse ore: dal 2 luglio riprenderanno i voli tra Nizza e Dubaï.

Si tratterà, per ora, di quattro voli settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) in entrambe le direzioni.



Una misura, comunica Emirates, che prende atto dell’allentamento delle misure entrato in vigore il 9 giugno. Contemporaneamente riprenderanno anche i voli tra Dubaï e Lione.