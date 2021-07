Sette giorni di concerti per celebrare l'edizione numero 40 del Saint-Raph Jazz Festival

Momento clou della stagione estiva, la 40^ edizione del “Saint-Raph 'Jazz Festival” si terrà dall'8 al 13 luglio 2021.

Dai concerti ai gruppi, agli incontri tra artisti e spettatori, in divertenti laboratori per tutta la famiglia, il Jazz scorre per le strade di Saint-Raphaël nel cuore della città e si diffonde nei quartieri.

Nato nel 1980 come competizione internazionale di New Orleans Jazz, l'evento ha riunito un gran numero di musicisti dilettanti provenienti da tutto il mondo. Per 7 anni, questo grande luogo di incontro per la cultura Raphaël si è evoluto in tutte le forme di jazz.

Dall'8 al 13 luglio saranno proposte nuove sonorità con più di 90 eventi musicali di cui 50 concerti gratuiti da scoprire in 9 luoghi della città e molteplici passeggiate guidate da 8 jazz band della città, al Port Santa Lucia e nei distretti di Boulouris, Valescure, Agay e Le Dramont, trova anche il Village des Jazz, un vero luogo di convivialità, che accoglierà grandi e piccini sulla spianata di Delayen. Un'eccezionale serata di gala attende gli spettatori presso l'agorà del Palais des Congrès il 10 luglio con un headliner d'eccezione nella persona di Kimberose, nuova icona soul della scena francese. Véronique Sanson chiuderà questo programma in grande stile martedì 13 luglio alle 21:30.

Tutto il programma su www.ville-saintraphael.fr