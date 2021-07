Al Radisson Blu di Nizza si vive la spiaggia e le serate musicali

Affacciato da oltre 40 anni sulla celeberrima Promenade des Anglais, il Radisson Blu Hotel di Nizza è la sistemazione ideale per il soggiorno sulla Costa Azzurra. Facilmente raggiungibile, l’hotel si trova a 4 km dall’aeroporto internazionale di Nizza-Costa Azzurra e a 5 km dalla stazione ferroviaria e dal centro città.

La spiaggia privata affacciata sulla Baia degli Angeli, la terrazza panoramica e la piscina, la sauna, il bagno turco e il centro fitness rendono questo hotel la meta ideale per vacanze romantiche, soggiorni con amici e familiari e viaggi d’affari.

Interamente rinnovato alla fine dell’estate 2018, il Radisson Blu Hotel, Nice offre servizi di alta qualità che richiamano l’ospitalità tipica del sud della Francia. Arredato in uno stile che coniuga eleganza e modernità, la proprietà abbina materiali antichi, legno levigato dal mare e opere d’arte in una cornice nei toni del blu.

I diversi ristoranti del Radisson Blu Hotel assicurano una fantastica esperienza gastronomica.

Per questa estate le iniziative per ospiti e clienti sono numerose. A cominciare dall'Aperitivo des Frenchy in spiaggia per arrivare ai concerti della rassegna Mirage con numerosi concerti sino a fine agosto.

Tutte le info cliccando qui.