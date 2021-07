“Che piacere rivederci!”, il programma del mese di agosto di Cannes

L’estate di Cannes è quest’anno all’insegna del piacere d’incontrarsi.

Spettacoli di qualità, mostre varie, intrattenimento in tutta la città, serate di cinema all'aperto, il ritorno del festival di arte pirotecnica, laboratori per bambini, tour dei quartieri e molto altro sono proposti a residenti e turisti per invogliarli a stare insieme ed a raggiungere la città del cinema.

Il programma assortito e all’insegna del ritrovarsi è inserito nella sua completezza al fondo di questo articolo .

Tra le manifestazioni previste in calendario queste quelle previste nel mese di agosto 2021

Agosto