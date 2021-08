Marineland festeggia la nascita di un cucciolo di foca, che nome avrà?

Lo zoo di Marineland dà il benvenuto a una nuova nascita: un cucciolo di foca, nato lo scorso fine settimana.

“Sta mostrando ottimi segni di vitalità. Ha perso la sua lanugine (il piumino dei bambini), che è abbastanza normale per una foca, e ha già fatto il grande passo! ", afferma Katia Granger, responsabile di pinnipedi e cetacei, ricordando che le equipe veterinarie e animali del zoo si alternano quotidianamente per garantire la buona salute e il benessere del piccolo e dei suoi mamma.

Sabato mattina è nata la piccola foca, che pesa ben 8 chili, in splendida forma. I cuccioli di foca devono imparare a essere indipendenti molto presto. Molto più acquatico che il leone marino, il cucciolo di foca si unisce all'acqua poche ore dopo la nascita e si allatta solo 1 mese.

Conosci la differenza tra una foca e un leone marino?

Prima differenza, il sigillo non ha un padiglione auricolare a livello dell'orecchio mentre il leone marino ha orecchie ben visibili. Inoltre, i due animali si distinguono per la loro andatura. La foca, che appartiene quindi alla famiglia dei focidi, si muove solo strisciando, mentre il leone marino, che appartiene alla famiglia degli otariidae, può stare in piedi sulle sue pinne pettorali di più largo e più alto. Infine, il dimorfismo sessuale nelle foche è debole, a differenza di leoni marini. Ricordiamo che lo zoo ha annunciato la nascita di Picasso, un cucciolo di leone marino di 7 chili, alla fine di maggio.