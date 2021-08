Polygone Riviera: una estate di animazioni per tutti nello shopping più glamour della Costa Azzurra

Con i suoi oltre 150 negozi, Polygone Riviera è diventato il principale centro commerciale e ricreativo all'aperto della Francia: il luogo ideale per gli amanti dello shopping ( e non solo), dove i mondi della moda dell'arte contemporanea, del tempo libero e dello sport convergono.

Per tutta l'estate sono previste animazioni, sopratutto rivolte ai bambini ed ai giovani. Si segnal il calciobalilla umano, le water balls (palle trasparenti per andare sull'acqua), le aree relax e solarium, oltre ai numerosi lavoratori per i piccoli in cui fare molte esperienze.

Per scoprire le attività e iscriversi https://www.lifebloomacademy.com

Aprono i nuovi marchi: Oia, Lovisa, Hoya Paris, Aston Martin, Estaroll's e Aiways

I negozi del Polygone sono aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20 e domenica, dalle 11 alle 19.

Trovate gli orari di apertura e gli appuntamenti su polygoneriviera.fr



Polygone vi aspetta con 3.000 posti auto: 2 ore di parcheggio gratuito + 2 ore gratuite per i membri del programma fedeltà Polygone Riviera.