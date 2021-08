Perché la nuova linea di gioielli esclusivi, dedicata a creazioni orafe da collezione, piace così tanto?

I gioielli creati per la nuova linea che ha come oggetto la riproduzione di opere d'arte di pittori famosi, come Munch, Dalì, Mondrian e Picasso sono oggetti unici, realizzati artigianalmente, che conquistano per la loro capacità di regalare emozioni. Il segreto del successo del brand Davide Currado e delle sue creazioni è legato alla passione di Davide e di tutto il suo staff per l’eccellenza orafa ed alla ricerca continua della perfezione nei manufatti prodotti.

Ma come vengono realizzati questi oggetti raffinati e di grande fascino? Abbiamo incontrato Davide Currado, presso la sua gioielleria di Sanremo in via Matteotti, 35 per saperne di più.

Come è nata l'idea di creare questa linea di gioielli ispirati all'arte?

“È un test per valutare le capacità mie ma sopratutto quelle dei maestri orafi che lavorano con me.Da sempre cerco di portare il livello dei miei gioielli al massimo della qualità ed al più elevato grado di difficoltà esecutiva .Riprodurre un'opera d'arte ridotta di 20/30 volte volte rispetto alla dimensione reale sembrava una missione impossibile,questo è il motivo per cui ho deciso di provarci”.

Quali sono le difficoltà che si presentano nel trasformare un'opera d'arte famosa in un gioiello?

“L'unica vera difficoltà è quella di dare giusta interpretazione all'opera originale valorizzandone i contenuti,le proporzioni ed i colori.Quando si esegue un lavoro del genere deve essere tutto perfetto,per questo prima mi riunisco molte volte con i miei ragazzi per studiare a fondo l'opera stessa e tutti i passaggi esecutivi nei minimi dettagli,quando poi è tutto chiaro a tutti e non ci sono più dubbi iniziamo”.

Quali sono le materie prime che vengono utilizzate?

“Solo materiali preziosi come in tutte le mie creazioni:oro e pietre preziose e semipreziose solo naturali, non potrei più definirmi “gioielliere” se utilizzassi prodotti di natura differente”.

Quante persone prendono parte alla realizzazione di ogni singolo gioiello?

“Di solito sono 5: il modellista, l'orefice, l'incassatore, l'incisore e la pulitrice. Sono le 5 figure professionali che definiscono il ciclo produttivo di ogni mio gioiello: il modellista ci crea la forma, l'orefice la trasforma e la lavora in oro, l'incassatore la completa inserendo le pietre preziose, l'incisore la rifinisce e la pulitrice la lucida e la colora se necessario”.

Perché queste opere d'arte non sono in vendita?

“Perchè non sono state create con un fine commerciale e poi perchè non sarei in grado di attribuire loro un valore. Il progetto è quello di arrivare entro i prossimi anni a completare una collezione di 15 esemplari che saranno e resteranno di proprietà della Davide Currado srl.”.

Qual'è la più grande soddisfazione che queste opere le hanno dato sinora?

“Oltre al grande indice di gradimento ricevuto, con parecchie migliaia di visualizzazioni online e le richieste di collaborazione ricevute da professionisti del settore da ogni parte del mondo, ho visto grande entusiasmo tra i miei collaboratori più giovani che si stanno appassionando sempre di più a questi progetti”.

La prossima opera?

“Ancora non posso rivelare nulla ma è ovviamente già in lavorazione e sarà ancora più sensazionale delle precedenti”.