Le sedie da pranzo giuste per un momento importante della giornata

Ogni stanza della casa ha le sue specificità, e la sala da pranzo non fa certo eccezione. Che tu abbia la fortuna di poterle dedicare una stanza intera o che la tua “saletta” da pranzo sia semplicemente ricavata in una cucina o in un ampio soggiorno con angolo cottura, vale comunque la pena prendersi cura di questo spazio particolare.

Infatti, si sa, mangiare bene è importantissimo per la nostra salute fisica e mentale, e non stiamo parlando soltanto delle quantità e qualità corrette di cibo, ma anche del rituale che accompagna questa attività quotidiana. Staccare dalla frenesia della giornata riservandosi uno spazio dedicato esclusivamente alla condivisione del nostro pasto con le persone a noi care (il che comprende anche con noi stessi, perché dobbiamo volerci bene, no?) favorisce la digestione, aiuta a mantenere saldi i rapporti familiari e contribuisce a rendere più piacevole e meno stressante la nostra giornata.

E allora eccoci qua: dalla cucina si diffonde un profumino davvero invitante, l’appetito è quello giusto, è arrivato il momento di mettere via i cellulari e di sedersi a tavola… sì, ma su che sedie? Per godere al massimo del piacere di ogni pasto, infatti, oltre alla bontà delle pietanze e alla qualità della compagnia, non dobbiamo trascurare l’aspetto estetico dell’ambiente in cui si svolge questo antichissimo rituale. Ecco allora qualche consiglio per delle bellissime sedie da pranzo che trasformeranno i tuoi pasti in occasioni davvero speciali.

Oggi c’è la tendenza di abbinare sedie al tavolo da pranzo di stili diversi, il contrasto, se moderato e oculato, rende l’effetto complessivo più interessante e accattivante. Ad un tavolo moderno e minimalista, per esempio, potresti abbinare sedie più elaborate e colorate o, al contrario, mettere sotto uno sfarzoso tavolo in stile antico delle eleganti sedute dal design contemporaneo. Non esagerare, però, con il contrasto e cerca di abbinare a un tavolo rettangolare delle sedie squadrate e, viceversa, a un tavolo tondo od ovale delle sedie dalla forma più dinamica.

In generale, le sedie da pranzo non dovrebbero essere troppo pesanti perché andranno spostate spesso, inoltre è consigliabile che siano comode e imbottite, ammesso che tu voglia che i tuoi ospiti tornino spesso a trovarti. Per quanto riguarda il materiale, come sempre oggi sul mercato ne puoi trovare di tutti i tipi, ma, considerati la prossimità alla cucina e il traffico di cibo, è meglio dare la precedenza a materiali resistenti e facili da lavare come la plastica, il legno o il metallo, evitando invece il cuoio e il tessuto, poco pratici e difficili da curare.

Anche nella scelta dello stile non si pongono limiti alle possibilità che, oggi, sono praticamente illimitate: dalle sedie più tradizionali e i design moderni e minimalisti fino alle forme più stravaganti ed eccentriche. A ciascuno il suo, insomma. Troppa carne al fuoco? Nessun problema, c’è sempre una soluzione, in questo caso il rimedio più semplice è affidarsi alle mani, per così dire, esperte di un motore di ricerca di mobili dove trovare tanti prodotti e stili diversi raggruppati insieme da scrollare a colpo d’occhio in cerca della sedia giusta che catturerà la nostra attenzione.

Tra le innumerevoli opzioni dello stile vale la pena ricordare il modernariato, detto anche più genericamente vintage, uno stile elegante e intramontabile oggi tornato molto in voga. Risalente agli anni ‘50-‘60, si caratterizza per le sue forme sinuose e morbide, i colori vistosi ma mai eccessivi e una particolare funzionalità e praticità che, di fatto, lo rende uno stile senza tempo. E allora perché non dare un tocco un po’ retrò alla tua sala da pranzo con delle eleganti sedie in stile vintage? Puoi star sicuro che non passeranno tanto facilmente di moda!

Sei pronto, allora, ad aggiungere un posto a tavola alle tue nuove bellissime sedie da pranzo?