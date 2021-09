Covid: il Prefetto delle Alpi marittime proroga l’obbligo della mascherina all’aperto e il Tribunale Amministrativo di Nizza respinge il ricorso contro il pass sanitaire

Il Prefetto delle Alpi Marittime, Bernard Gonzalez, ha prorogato fino al 15 settembre la propria ordinanza con la quale rende obbligatorio l’uso della mascherina non solo negli spazi chiusi.

Il provvedimento originario, datato 26 luglio, prevede che l'uso della mascherina sia obbligatorio a partire da undici anni nei seguenti spazi pubblici:

Mercati al coperto e all'aperto;

Mercatini, brocantes, braderie, vendite, vide greniers e mercatini all'aperto organizzati in spazi pubblici o normalmente aperti al pubblico;

Strade urbane con traffico pedonale;

Aree nelle quali il traffico stradale è limitato a 20 km/h;

Centri commerciali e spazi assimilati di grandi e medie superfici, nonché relativi parcheggi;

Aree dei centri commerciali e dei centri urbani caratterizzate da un'elevata concentrazione di pubblico;

In occasione di manifestazioni che si svolgono nel territorio del dipartimento delle Alpi Marittime;

Entro un perimetro di 50 metri intorno agli ingressi di asili nido, scuole, collegi e licei, 15 minuti prima e dopo l'apertura e 15 minuti prima e dopo la chiusura di tali strutture;

Entro un perimetro di 50 metri intorno agli accessi agli istituti di istruzione artistica e agli istituti di istruzione superiore durante l'orario di frequenza di tali istituti;

Entro un perimetro di 50 metri attorno agli ingressi degli stabilimenti aperti al pubblico nei quali è obbligatorio l'uso della mascherina ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Eccezioni all'obbligo di indossare la mascherina:



L'uso della mascherina non è obbligatorio nelle seguenti aree pubbliche:

Spazi naturali, spazi verdi urbani (parchi, giardini e aree paesaggistiche lungo i corsi d'acqua) e la costa (spiagge), i bordi dei corsi d’acqua (stagni, laghi e giochi d'acqua nei centri ricreativi);

L'obbligo di indossare la mascherina non si applica alle persone con disabilità che abbiano un certificato medico che giustifichi tale esenzione;

L'obbligo di indossare la mascherina non si applica alle persone che partecipano ad attività fisiche o sportive.



Divieto di consumo di alcolici sulle strade pubbliche e attività musicale amplificata in tutti i comuni del dipartimento

È vietato il consumo di bevande alcoliche sulle strade pubbliche.

È vietata l'attività musicale amplificata da emittenti, altoparlanti, negli stabilimenti e nei locali che ricevono il pubblico e che riproducono normalmente musica amplificata.

Qualsiasi attività musicale amplificata da emittenti, altoparlanti è vietata sulle strade pubbliche.



Intanto ieri il Tribunale Amministrativo di Nizza ha respinto il ricorso presentato da alcuni cittadini contro un’altra ordinanza del Prefetto, quella che prevedeva l’obbligo di pass sanitaire per accedere a 6 centri commerciali con una superficie di vendita superiore a 20mila metri quadrati.

Si tratta di :

Cap 3000, Saint-Laurent-du-Var ;

Auchan, La Trinité ;

Carrefour Lingostière, Nice ;

Carrefour TNL, Nice ;

Carrefour, Antibes ;

Géant Casino, Mandelieu-la-Napoule



Il Giudice ha ritenuto che non vi fossero ragioni di urgenza per annullare il provvedimento in quanto, nelle immediate vicinanze dei grandi centri commerciali, esistono in ogni caso altri negozi, di superficie inferiore a 20 mila metri quadrati, ai quali è possibile accedere senza il possesso del pass.



Oggi intanto, come ogni sabato, è annunciato a Nizza il “solito” corteo No Vax e No Pass, facile immaginare qualche disagio nel pomeriggio alla circolazione dalle parti dalle Promenade…