Domani, sulle strade di Nizza, si corre l’Ironman 70.3

Torna un’altra “grande manifestazione” a Nizza: domani, domenica 12 settembre 2021, in città e nell’arrière pays si disputerà l'Ironman 70.3.

La gara Ironman 70.3 di Nizza (cioè metà Ironman) è un triathlon che si svolge ogni anno nella città di Nizza. Come ogni triathlon, la gara divisa in 3 eventi:

1,9 km di nuoto, tempo limite 1 ora e 10 minuti;

90 km di ciclismo, tempo limite 5 ore e 40 minuti, compreso il nuoto. Dislivello 1.227 metri

21,1 km di corsa, tempo limite 8 ore e trenta per tutte e tre le gare.

Il percorso di nuoto di 1,9 km si svolge nelle acque blu del Mediterraneo dalla Plage des Ponchettes, di fronte al Quai des Etats-Unis.

Il percorso ciclistico di 90 km attraversa villaggi pittoreschi e porta a scalare il Col de Vence.

Il percorso podistico di 21,1 km prevede due percorsi di andata e ritorno sulla hromenade des Anglais.

Al fondo dell’articolo le planimetrie che evidenziano i tre percorsi.



In occasione della manifestazione, sono state adottate misure di limitazione del traffico e dei parcheggi (l a mappa completa delle misure adottate è inserita al fondo dell’articolo ).



Per spostarsi in città

Si consiglia di prendere utilizzare la Voie Pierre Mathis o di utilizzare il tram.



Per bypassare Nizza

Si consiglia di utilizzare l'autostrada A8, tenendo conto della chiusura delle uscite 49. Si sconsiglia l'uscita 50.



Per accedere a Vieux-Nice dal 12 settembre alle ore 00,00 al 13 settembre alle ore 4,00

Si consiglia di percorrere descente Crotti, sempre aperta.

Per uscire dal Vieux Nice



Utilizzare la Descente Crotti, la Descente Auguste Escoffier o Rue des Ponchettes in direzione del porto.



Per entrare o uscire dall'aeroporto il 12 settembre dalle 5:00 alle 19:30

L'unico percorso accessibile è la M6007 e la M99. Il Comune di Nizza suggerisce l'utilizzo della linea 2 del tram.



Limitazioni sono adottate anche a Saint-Laurent-du-Var, La Gaude, Vence, Le Broc, Carros e Gattières.