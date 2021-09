F1. Sprint Qualifying a Monza, vince Bottas ma la pole è di Verstappen. Quinta la Ferrari di Leclerc

La Sprint Qualifying con poche emozioni, a Monza, viene vinta dalla Mercedes di Valtteri Bottas, che però partirà in fondo allo schieramento per la penalità dovuta al cambio di componenti. La pole position va dunque alla Red Bull di Max Verstappen, che accanto a sé avrà la McLaren di Ricciardo. Seconda fila per Norris e Hamilton, partito male e dietro al connazionale per tutta la mini gara.

Le Ferrari, complice la penalità a Bottas, colorano di rosso la terza fila, obiettivo minimo dichiarato a inizio weekend: Leclerc quinto, Sainz sesto. Dietro a loro un ottimo Giovinazzi con Alfa Romeo. Ma la McLaren si è dimostrata più in palla su questa pista di motore e domani servirà provare a limitare i danni per conservare il buon bottino guadagnato per il campionato costruttori a Zandvoort.