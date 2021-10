Si chiama Cannes un nuovo Airbus A350 di Air France di nuova generazione (Foto)

Il nome “Cannes” vola con Air France: uno dei nuovi Airbus A350 a lungo raggio della compagnia aerea francese è stato battezzato con il nome della città del cinema.

Ieri la città di Cannes e Air France hanno formalizzato la partnership tra due “nomi” che si abbinano per superare ogni frontiera ed affermarsi in tutto il mondo.

Il sindaco David Lisnard si è espresso con queste parole: “Cannes prende quota e fa viaggiare il suo nome. Di fronte all'agguerrita concorrenza internazionale, l’accordo naturale con Air France rafforzerà la visibilità della nostra destinazione.

Il nuovo velivolo, battezzato con il nome di Cannes consente un risparmio del 25% nel consumo di carburante ed è pienamente coerente con l'azione della Città di Cannes in termini di tutela ambientale".

Cannes dà, infatti, il nome a un aereo più rispettoso dell'ambiente, in termini di consumo di kerosene e inquinamento acustico.

L'aereo di ultima generazione uscito dalle linee di assemblaggio Airbus di Tolosa, l'A350, consuma il 25% in meno di carburante rispetto ai vecchi modelli (ovvero 2,5 litri per passeggero per 100 km) anche grazie all'utilizzo di materiali più leggeri a base di titanio. Anche il suo impatto acustico è ridotto del 40%.